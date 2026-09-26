Федеративная Республика Германия (ФРГ) готова и способна успешно провести Олимпийские игры, а также обеспечить поддержку Мюнхену, который был утвержден в качестве национального кандидата. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Олимпийские игры должны пройти в Германии. Мюнхен — наш кандидат на проведение Игр, и вся Германия его поддерживает. Мы хотим принять у себя Олимпийские и Паралимпийские игры — ради мурашек по коже, больших побед, незабываемых моментов и всей страны, которая будет болеть вместе», — цитирует слова Мерца пресс-служба.

26 сентября на внеочередной генеральной ассамблее Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) в Баден-Бадене прошли выборы немецкого кандидата на Игры 2036/2040/2044 годов. До голосования в финальной стадии оставались Мюнхен и Кельн-Рейн-Рур. Позже президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер и глава DOSB Томас Вайкерт объявили, что выбор пал на Мюнхен.

Двумя днями ранее стало известно о планах Берлина отказаться принимать Олимпийские игры в 2036, 2040 или 2044 годах. Вопрос о немедленном отзыве заявки обсуждался на встрече ключевых фигур городского управления. По информации газеты Tagesspiegel, одним из главных препятствий для продолжения борьбы за право принять Игры стало отсутствие механизма проведения общегородского референдума.