Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Нью-Йорке по итогам участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Хорошо то, что усилия [по возобновлению переговоров между Ираном и США] продолжаются. Плохо то, что они пока не принесли результата», — сказал глава внешнеполитического ведомства. Трансляция его выступления велась в X министерства.

По словам Фидана, необходимо продолжить дипломатические усилия, «не допуская эскалации конфликта и возобновления войны». «Мы обсудили с нашими американскими и иранскими партнерами вопросы недопущения распространения войны на регион», — отметил глава МИД Турции.