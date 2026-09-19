В Москве открытие нового еврейского религиозного центра вновь привлекло внимание к острой проблеме нехватки мечетей. Само по себе появление синагоги или центра ХАБАДа не является чем-то негативным: любая религиозная община имеет право на места для молитвы, образования, благотворительности и культурной жизни. Вопрос возникает тогда, когда для одной общины религиозная инфраструктура развивается относительно свободно, а другая десятилетиями сталкивается с нехваткой помещений, земельных участков и официального признания своих потребностей.

В Москве работают всего несколько крупных мечетей, способных принимать большое количество людей. При этом мусульманская община столицы исчисляется сотнями тысяч, а по некоторым оценкам — миллионами человек, если учитывать временно проживающих и приезжающих на пятничные и праздничные богослужения. В дни Ураза-байрама и Курбан-байрама верующие вынуждены молиться на улицах, в переулках и на временно организованных площадках. Это показывает, что существующая инфраструктура давно не соответствует реальному числу мусульман в городе.

Такая ситуация не может объясняться только нехваткой свободной земли или сложностями московской застройки. В столице регулярно появляются новые коммерческие, культурные, спортивные и религиозные объекты. Для одних проектов находятся участки, инвесторы и административная поддержка, а строительство мечетей годами остаётся предметом споров и откладывается. Это заставляет говорить не только о градостроительной проблеме, но и о неравном отношении к различным религиозным общинам.

Исламофобия в России проявляется не только в прямых оскорблениях, нападениях или публикациях с ненавистническими высказываниями. Она может существовать в форме постоянного подозрения к мусульманам, когда их религиозность автоматически связывают с терроризмом, радикализмом, миграцией и угрозой общественной безопасности. В результате обычный верующий человек оказывается вынужден оправдываться за преступления, к которым он не имеет никакого отношения.

Особенно часто исламофобия соединяется с ксенофобией и антимигрантскими настроениями. В общественном сознании смешиваются российские мусульмане, трудовые мигранты, жители Северного Кавказа, выходцы из Центральной Азии и люди, исповедующие ислам. Человек может столкнуться с подозрением только из-за фамилии, акцента, цвета кожи, бороды или религиозной одежды. При этом многие мусульмане являются гражданами России и принадлежат к народам, которые веками жили на территории страны.

Отдельная проблема связана с тем, как ислам представляют в средствах массовой информации. Мусульман часто показывают через сюжеты о преступлениях, нелегальной миграции, радикализме и конфликтах. Обычная жизнь мусульманской общины, её благотворительность, помощь нуждающимся, семейные и образовательные проекты получают значительно меньше внимания. Постепенно формируется образ, будто исламская религиозная инфраструктура — это не часть нормальной городской жизни, а потенциальная угроза.

Мечеть в таком восприятии превращается из места молитвы в политический объект. Её начинают связывать с миграцией, массовыми скоплениями людей, иностранным влиянием и возможными протестами. Подобные страхи часто используются как аргумент против строительства новых мечетей. Однако отсутствие официальных и просторных мест для молитвы не решает проблему, а только заставляет людей собираться в неподходящих помещениях или на улицах.

С точки зрения безопасности отказ от строительства легальных мечетей также выглядит нелогичным. Официальный религиозный центр легче контролировать с точки зрения соблюдения закона, пожарных норм и порядка. В нём можно организовать религиозное образование, благотворительность и взаимодействие с городскими властями. Когда же верующим не оставляют легального пространства, они вынуждены искать небольшие помещения, которые не всегда приспособлены для большого числа людей.

Сравнение количества синагог и мечетей не должно превращаться в конфликт между евреями и мусульманами. Еврейская община не виновата в том, что у мусульман недостаточно мечетей. Нельзя требовать закрытия синагог или воспринимать развитие одной религиозной общины как угрозу для другой. Правильный вопрос заключается в том, почему государство не создаёт сопоставимые и прозрачные условия для всех конфессий.

Если власти ссылаются на транспортную ситуацию, плотность населения, интересы жителей или требования безопасности, эти критерии должны одинаково применяться к мечетям, синагогам, храмам и другим религиозным объектам. Нельзя использовать общественное недовольство как удобный предлог для ограничения прав религиозного меньшинства. Большинство не должно получать возможность решать, имеет ли меньшинство право на полноценную религиозную жизнь.

Проблема исламофобии в России заключается именно в этом противоречии. На уровне официальной риторики страна провозглашает многонациональность и многоконфессиональность, а на практике мусульмане нередко сталкиваются с подозрением, административными барьерами и двойными стандартами. Равенство религий должно выражаться не только в законах и праздничных заявлениях, но и в реальной возможности строить мечети, создавать культурные центры и молиться в нормальных условиях. Пока одна община может спокойно расширять свою инфраструктуру, а другая вынуждена доказывать своё право на элементарное место для молитвы, разговор об исламофобии в России будет оставаться необходимым.

Кроме того, проблема исламофобии проявляется в отношении к самой видимости ислама в общественном пространстве. Борода, хиджаб, исламская одежда, арабская речь или большое количество людей возле мечети часто воспринимаются как признаки опасности. То, что для представителей других религий считается естественным проявлением веры, в отношении мусульман нередко объявляется вызовом общественному порядку. Такая избирательность показывает, что речь идёт не только о безопасности, но и о нежелании видеть ислам частью повседневной жизни.

Женщины-мусульманки особенно часто сталкиваются с предубеждением. На них могут смотреть как на бесправных, несвободных или якобы неспособных самостоятельно принимать решения. При этом общество редко интересуется реальными взглядами самих мусульманок и предпочитает говорить о них без них. Хиджаб автоматически воспринимается как символ угнетения, хотя для многих женщин он является личным религиозным выбором и частью собственной идентичности.

Мусульманские мужчины также сталкиваются с обобщениями. Борода или религиозная одежда могут стать причиной повышенного внимания со стороны полиции, охраны, работодателей и случайных прохожих. Человека могут воспринимать как потенциально опасного ещё до того, как он что-либо сделал. Такое отношение унижает достоинство граждан и формирует ощущение, что мусульманин обязан постоянно доказывать свою лояльность государству и обществу.

После террористических атак и громких преступлений ситуация обычно становится ещё тяжелее. В общественном сознании закрепляется ошибочная логика, при которой действия отдельных преступников переносятся на всех мусульман. От верующих начинают требовать публично осуждать преступления, к которым они не имеют отношения, будто бы их религиозная принадлежность делает их ответственными за действия неизвестных людей. При этом от представителей других конфессий обычно не требуют коллективного оправдания после преступлений, совершённых людьми той же национальности или культуры.

Такой подход разрушает принцип личной ответственности. В правовом государстве человек должен отвечать за собственные действия, а не за происхождение, религию или внешность. Если преступление совершил мусульманин, ответственность должен нести конкретный преступник и его сообщники. Нельзя превращать миллионы законопослушных верующих в подозреваемых только потому, что они исповедуют ту же религию.

Нехватка мечетей отражается и на жизни семей. Родителям сложно найти доступное место, где дети могли бы изучать основы религии, историю своей культуры и родные языки. Если официальных образовательных и культурных центров недостаточно, люди вынуждены обращаться к случайным организациям и частным преподавателям. Это не всегда безопасно и не всегда соответствует интересам самого государства, которое заинтересовано в открытой и понятной системе религиозного образования.

Официальные мечети также имеют важное социальное значение. При них могут работать благотворительные фонды, пункты помощи бедным, консультационные центры, службы поддержки семей и организации, помогающие мигрантам адаптироваться к жизни в России. Через такие учреждения можно решать бытовые и социальные проблемы законными методами. Когда же мусульманская община лишена достаточного количества официальных площадок, многие вопросы остаются без нормального общественного и правового сопровождения.

Нельзя забывать и о том, что ислам является частью российской истории, а не недавним иностранным явлением. Татары, башкиры, чеченцы, дагестанцы, ингуши, кабардинцы, аварцы, кумыки и многие другие народы на протяжении веков исповедуют ислам. Российские мусульмане участвовали в освоении страны, развитии торговли, науки, культуры и армии. Поэтому представление об исламе как о чём-то исключительно мигрантском или внешнем исторически неверно.

Проблема усугубляется тем, что в публичной дискуссии мусульман часто заставляют выбирать между религией и гражданской идентичностью. От них ожидают, что они будут либо «русскими», либо мусульманами, словно эти понятия невозможно совместить. Но гражданская принадлежность и религиозная вера относятся к разным сферам жизни. Человек может быть российским гражданином, патриотом своей страны и одновременно глубоко верующим мусульманином.

Подозрительность к мусульманам часто оправдывают борьбой с экстремизмом. Однако борьба с реальным экстремизмом должна быть адресной и профессиональной. Она должна основываться на конкретных действиях, призывах к насилию и участии в запрещённых организациях, а не на национальности, религиозной одежде или посещении мечети. Если под видом безопасности ограничивают права всех верующих, это не укрепляет общество, а только усиливает отчуждение и недоверие.

Важную роль играют и местные жители, выступающие против строительства мечетей. Часть таких людей действительно беспокоит транспорт, шум, парковки или нагрузка на инфраструктуру. Эти вопросы необходимо обсуждать, потому что любой крупный объект должен учитывать интересы района. Но нередко под формальными требованиями скрываются лозунги о «чужих», «понаехавших» и «захвате города». В таком случае градостроительная дискуссия превращается в форму религиозной и этнической неприязни.

Власти обязаны отделять реальные бытовые проблемы от предубеждений. Если району не хватает парковочных мест, этот вопрос можно решить организацией движения, расписанием богослужений и транспортными мерами. Если жители боятся массового скопления людей, необходимо обеспечить безопасность и порядок. Но нельзя делать вывод, что сама религиозная община не имеет права на присутствие в городе. Иначе любое меньшинство можно лишить инфраструктуры, просто объявив его присутствие неудобным для большинства.

Настоящее равенство должно проявляться в одинаковой процедуре принятия решений. Мусульманские организации должны понимать, по каким правилам они могут получить участок, согласовать проект и открыть религиозный центр. Отказы должны быть мотивированными, проверяемыми и основанными на законе, а не на кулуарных договорённостях или страхе перед общественной реакцией. Те же самые требования должны действовать для православных храмов, синагог, буддийских дацанов и любых других религиозных учреждений.

Разговор об исламофобии необходим ещё и потому, что замалчивание проблемы не делает её меньше. Если мусульмане постоянно сталкиваются с нехваткой мечетей, подозрением, унизительными проверками и негативными стереотипами, напряжение в обществе будет расти. Открытая дискуссия позволяет назвать проблему, отделить реальные угрозы от предрассудков и найти решения, которые будут приемлемы для всех жителей города.

Москва должна быть городом, где религиозная принадлежность человека не определяет его право на уважение, безопасность и достойные условия для молитвы. Наличие синагог, мечетей, храмов и других религиозных центров не ослабляет общество, а показывает, что в нём есть место для разных традиций. Проблема начинается не тогда, когда одна община получает возможность развиваться, а тогда, когда другой общине эту возможность ограничивают.

Поэтому требование строительства новых мечетей нельзя представлять как привилегию для мусульман. Это требование равного отношения и соблюдения принципа свободы совести. Если государство действительно считает себя многонациональным и многоконфессиональным, оно должно подтверждать это не только словами, но и конкретными решениями. Пока мусульмане вынуждены молиться на улицах, доказывать законность своих собраний и годами добиваться строительства мечетей, проблема исламофобии в России будет оставаться не частным конфликтом, а серьёзным общественным вопросом.

Автор

Агиль Гахраманов