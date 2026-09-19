Турецкое Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK) отозвало лицензию иранского банка Mellat, а также его отделения в Стамбуле. Решение опубликовано на сайте регулятора.

Решение принято на основании ст. 71 закона страны о деятельности банков. Она позволяет отозвать или аннулировать лицензию банка, если его дальнейшая деятельность представляет риск для вкладчиков или финансовой системы страны, указано в документе.

Как отмечает Reuters, решение принято в момент, когда США призывают другие страны усиливать экономическое давление на Иран. Накануне американский президент Дональд Трамп подписал закон, продлевающий санкции против Тегерана до 2031 года.