Количество погибших в результате теракта у мечети, расположенной на территории полицейского участка в пакистанском городе Кохат, превысило три десятка человек. Об этом сообщает Reuters.

«Число погибших <…> достигло 31 человека», — говорится в публикации.

Теракт у мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана произошел 18 сентября. По данным телеканала Geo TV, автомобиль протаранил ворота комплекса Police Lines, на территории которого, в том числе, располагается религиозное учреждение. Машина была начинена взрывчаткой, в результате детонации часть стены мечети обрушилась. Также пострадали стоящие рядом здания.

После взрыва между вооруженными террористами и стражами порядка произошла перестрелка. Как заявили в правоохранительных органах, всего на территорию полицейского участка проникли семь боевиков, шестерых из них ликвидировали.

Изначально сообщалось, что во время нападения погибли как минимум 16 человек, включая пятерых полицейских. Более полусотни жителей получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали. Некоторых пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии.