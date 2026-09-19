Москва готовит новую попытку повлиять на голосование в США с помощью фейков и современных технологий. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки американской разведки.

Речь идет о промежуточных выборах в Конгресс США (midterm elections), запланированных на ноябрь 2026 года.

Специалисты из Европы и США, отслеживающие российские информационные кампании, недавно зафиксировали признаки новой активности. По их данным, на прошлой неделе аккаунты, которые ранее связывали с кремлевскими «троллями», двумя отдельными волнами выложили в X и BlueSky подборку видео, созданных искусственным интеллектом.

В материале отмечается, что эти ролики маскировали под сюжеты CNN, BBC и The New York Times, чтобы распространять обвинения против кандидатов-демократов в Сенат в коррупции, антисемитизме и поддержке прав ЛГБТ.

Подобные инструменты в своих кампаниях используют также Тегеран и Пекин, отмечает NYT. В публикации напоминается, что Иран ещё во время президентских выборов 2020 года пытался распространять пропаганду, призванную подорвать авторитет Дональда Трампа. По словам чиновников, вполне логично ожидать, что страна попытается сделать это снова.

В прошлом месяце об иранском следе в соцсетях написала и компания Meta. В её отчёте речь шла о небольшой сети аккаунтов в Facebook и Instagram, которые действовали из Ирана и были сосредоточены на политике США. Часть контента была создана искусственным интеллектом, а в самих постах содержались «антиреспубликанские взгляды».

Пекин, по оценке издания, тоже хочет повлиять на выборы, однако его активность наименьшая по сравнению с Россией и Ираном.

«В целом Китай действует осторожнее, чтобы избежать разоблачения, тогда как Россия и Иран, как говорят нынешние и бывшие чиновники США, менее обеспокоены тем, что их разоблачат», – говорится в статье NYT.

Больше всего американских чиновников беспокоит то, что искусственный интеллект способен сделать чужое вмешательство быстрее и дешевле.