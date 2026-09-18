Американская премьера документального фильма NAZA состоится на кинофестивале в Нью-Йорке 26 сентября. В это время, с 22 по 28 сентября, в Штаб-квартире ООН будет проходить 81-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Непропорционально агрессивная реакция правительства Израиля на успех фильма Юваля Авраама и Рахель Шор обеспечила ленте NAZA мировую славу еще до премьеры в США. Как отмечает колумнистка The New York Times Мишель Голдберг, «В Израиле реагируют на фильм как на кризис в сфере национальной безопасности, не просто как на плохой пиар». Из этой констатации естественно вытекает вопрос — «Почему Израиль боится этой жгучей документальной ленты?» И ответ на него в конце статьи: «Трудно сказать, почему израильтяне реагируют так яростно, — потому что считают фильм лживым или оттого, что знают или боятся, что он правдив».

Первый же комментатор отметает вежливые сомнения Голдберг: «Об Израиле столько лгали за годы его существования, но на этот раз реакция настолько другая, это качественно иной уровень. Если фильм просто лживый, что мешало разоблачить ложь и идти дальше? Правительство Израиля, похоже, призывает полностью разбить зеркало, потому что не может больше жить с таким отражением».

Премьер-министр Нетанияху на этот раз сократил свой визит в Нью-Йорк до одного дня и решил выступать не перед закрытием сессии, как делал в последние годы, а на третий день после торжественного открытия, 24 сентября. Постпредство Израиля в ООН готовится к массовым антиизраильским демонстрациям в этот день, Дани Данон ожидает, что будет «хуже, чем в прошлом году».

Создателей фильма NAZA премьер-министр пообещал лишить израильского гражданства — вакханалия в соцсетях позволяет Биби надеяться, что такое обещание принесет «Ликуду» электоральные бонусы. Штурмовики Бен-Гвира всю неделю осаждают дом родителей Рахель Шор, скандируют «Смерть предателям» — мировые информационные агентства продолжают показывать миру эту «реакцию Израиля» на первый документальный фильм о войне в Газе, созданный израильтянами. (israelinfo.co.il)