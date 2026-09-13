Банкоматы и терминалы оплаты давно стали привычной частью городской инфраструктуры. Ими ежедневно пользуются жители Баку, гости столицы, иностранные туристы, водители, курьеры, пожилые люди и пассажиры общественного транспорта. Однако удобство безналичных операций нередко омрачается состоянием самих устройств. На некоторых банкоматах и платёжных терминалах заметны слои пыли, следы грязи, липкие пятна и загрязнения на кнопках и сенсорных экранах.

Особенно неприятное впечатление оставляют поверхности, которых человек вынужден касаться непосредственно. Кнопки банкоматов, клавиатуры платёжных терминалов, панели выбора услуг и зоны для ввода PIN-кода постоянно контактируют с руками тысяч пользователей. На них может скапливаться не только обычная уличная пыль, которой в Баку способствует ветреный климат, но и жир, остатки напитков, грязь с рук и липкие вещества, напоминающие жевательную резинку. В результате устройство, предназначенное для повседневного обслуживания граждан, превращается в источник дискомфорта и потенциального распространения загрязнений.

Пыль сама по себе является объяснимой проблемой для города с сухим и ветреным климатом. Однако климатические особенности не могут служить оправданием для отсутствия регулярной уборки. Если пыль на корпусе можно считать следствием окружающей среды, то липкие кнопки, засаленные панели и грязные экраны уже свидетельствуют о недостаточном обслуживании. Уборка должна проводиться не время от времени, когда на проблему обращают внимание пользователи, а по заранее установленному графику.

Отдельный вопрос — техническое состояние старых банкоматов. У некоторых аппаратов кнопки нажимаются с трудом, срабатывают только после нескольких попыток или, наоборот, заедают. Встречаются панели с расшатанными элементами, повреждёнными корпусами, выцветшими надписями и экранами, на которых плохо читается информация. Для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и иностранцев, не знакомых с местной системой обслуживания, такие неисправности становятся особенно серьёзным препятствием.

Не менее неудобно пользоваться терминалами, которые установлены в местах с большим потоком людей, но при этом не имеют надлежащей защиты от ветра, пыли и осадков. Нередко вокруг устройств можно увидеть мусор, грязные стены, следы ремонта или повреждённые навесы. Такая обстановка формирует впечатление запущенности и напрямую влияет на восприятие города. Турист, впервые приехавший в Баку, оценивает не только достопримечательности, но и самые обычные бытовые детали — состояние улиц, остановок, туалетов, терминалов и банкоматов.

Возникает закономерный вопрос: кто должен следить за санитарным состоянием и исправностью этих устройств? В первую очередь ответственность лежит на банках, платёжных операторах и компаниях, которым принадлежат банкоматы и терминалы. Именно они получают доход от обслуживания операций и обязаны обеспечивать безопасную, исправную и приемлемую для пользователей инфраструктуру. Если устройство размещено в торговом центре, на вокзале, в аэропорту или другом общественном месте, к контролю могут подключаться и администрации соответствующих объектов.

Необходимо разделять санитарную и техническую ответственность. Клининговые службы должны регулярно очищать корпуса, экраны и кнопочные панели безопасными средствами, не повреждающими оборудование. Технические специалисты, в свою очередь, обязаны своевременно менять изношенные кнопки, укреплять расшатанные детали, устранять неисправности экранов и выводить из эксплуатации устройства, которые невозможно нормально использовать. На каждом банкомате или терминале должен быть указан понятный номер горячей линии, куда гражданин может сообщить о загрязнении, поломке или угрозе безопасности.

Контроль за соблюдением таких требований также не должен оставаться исключительно внутренним делом банков. Вопрос касается городской среды, санитарной культуры и качества обслуживания населения. Муниципальные структуры и регулирующие органы могли бы проводить выборочные проверки наиболее загруженных точек, особенно возле туристических маршрутов, транспортных узлов, рынков, торговых центров и государственных учреждений. При этом важны не только штрафы, но и прозрачная система реагирования на обращения граждан.

Баку стремится развивать туристическую привлекательность и современную городскую инфраструктуру, поэтому даже такие небольшие детали имеют значение. Чистый и исправный банкомат — это не роскошь, а базовый стандарт обслуживания. Пользователь не должен прикасаться к липким кнопкам, по нескольку раз нажимать на неисправную клавишу или опасаться, что устройство не выдаст чек и не завершит операцию. Регулярный уход, своевременный ремонт и понятная ответственность помогли бы сделать банкоматы и платёжные терминалы в Баку и окрестностях гораздо удобнее как для местных жителей, так и для туристов.

Автор

Агиль Гахраманов