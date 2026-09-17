Первый саммит «Центральная Азия — Республика Корея», прошедший в Сеуле, стал не просто новой дипломатической площадкой, а попыткой Южной Кореи закрепиться в регионе, значение которого быстро выходит за рамки традиционной географии постсоветского пространства. Лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали совместную декларацию, договорились проводить встречи на высшем уровне раз в два года, а следующий саммит намечен на 2028 год в Астане. Между саммитами взаимодействие должно продолжаться на уровне министров иностранных дел.

Сам по себе запуск постоянного формата «5+1» важнее отдельных формулировок декларации. Сеул переводит отношения с Центральной Азией в институциональную плоскость в тот момент, когда регион становится одним из важных элементов новой экономической географии Евразии. Критические минералы, энергетика, транспорт, цифровые технологии и новые цепочки поставок превращают Центральную Азию из преимущественно сырьевого пространства в объект конкуренции за будущие производственные связи.

Для Южной Кореи здесь сходятся сразу несколько стратегических интересов. Ее промышленность зависит от устойчивых поставок сырья и компонентов для полупроводников, аккумуляторов, электроники и других высокотехнологичных отраслей. Поэтому Сеулу необходимо не только расширять рынки сбыта, но и диверсифицировать источники сырья и маршруты его доставки. Именно критические минералы оказались в центре нового формата.

На уровне официальных заявлений корейская сторона говорит уже не просто о доступе к ресурсам, а о развитии всей цепочки — от разведки и добычи до переработки и производства конечной продукции. На полях саммита было подписано более 70 соглашений и меморандумов, охватывающих энергетику, добычу, инфраструктуру, технологии и инвестиции.

Это принципиальный момент. Если Корея ограничится закупкой центральноазиатского сырья, ее модель присутствия мало чем будет отличаться от традиционной ресурсной торговли. Но если корейские технологии и капитал будут использоваться непосредственно для переработки минералов и производства материалов с высокой добавленной стоимостью, возникает уже совершенно другая система взаимозависимости. Для государств региона это возможность постепенно уходить от экспорта сырья, а для Сеула — способ получить более устойчивое положение в новых промышленных цепочках.

Казахстан в этом отношении становится одним из ключевых партнеров. Накануне саммита Астана и Сеул подписали, в частности, меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, а также документы по нефти, науке и технологиям. Отдельно обсуждалось расширение сотрудничества по критическим минералам.

Но значение Центральной Азии для Кореи не исчерпывается ресурсами. Вторым элементом стратегии становится технологическая модернизация. В повестке присутствуют искусственный интеллект, цифровизация, образование, подготовка кадров и совместные исследования. Корейский министр иностранных дел Чо Хён прямо связывал новый формат с развитием сотрудничества в критических минералах, цепочках поставок, ИИ, цифровой трансформации и «зеленых» технологиях.

Таким образом, Сеул пытается предложить региону не только деньги и технологии, но и собственную модель промышленной модернизации. Если сырьевой проект создает экономическую связь на годы, то университетские программы, подготовка специалистов и цифровые проекты формируют связи уже на десятилетия.

При этом у пяти центральноазиатских государств разные интересы и возможности. Казахстан представляет для Кореи прежде всего сочетание сырьевой базы, промышленного потенциала и транзитного положения. Узбекистан — крупный рынок и быстро растущую производственную базу. Туркменистан имеет особое значение в энергетике. Для Кыргызстана и Таджикистана потенциально важнее инфраструктурные, гидроэнергетические, образовательные и технологические проекты.

Такой формат позволяет Сеулу одновременно воспринимать регион как единое экономическое пространство и выстраивать отдельные производственные и инвестиционные проекты с каждой из пяти стран.

Здесь появляется еще одно измерение — транспортное. Центральная Азия постепенно становится частью маршрутов, связывающих Китай и другие рынки Восточной Азии с Каспием, Южным Кавказом, Турцией и Европой. В этой системе особое место занимает Средний коридор, значение которого выходит далеко за рамки обычного транзитного маршрута.

Именно здесь в корейской стратегии возникает потенциальная точка пересечения с Азербайджаном. Баку не является участником формата «Центральная Азия — Республика Корея», однако развитие отношений Сеула с пятью странами региона непосредственно затрагивает его геоэкономические интересы. Если Центральная Азия становится источником сырья, производственных проектов и новых потоков торговли, то Каспий превращается в естественный мост между этими процессами и Южным Кавказом.

Азербайджан в этой схеме способен играть роль не просто транзитной территории, а одного из звеньев более широкой экономической цепочки. Через Каспий грузы из Казахстана и других стран Центральной Азии могут направляться к азербайджанской транспортной инфраструктуре, а далее — через Южный Кавказ и Турцию к европейским рынкам. Расширение корейского экономического присутствия в Центральной Азии в таком случае потенциально создает дополнительный спрос на инфраструктуру Среднего коридора.

Это уже не теоретическая связь. В августе 2026 года Центр анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана обсуждал с послом Южной Кореи перспективы двусторонних экономических отношений именно в контексте растущего значения Среднего коридора для глобальных цепочек поставок. В повестке встречи также были искусственный интеллект, цифровое управление, «зеленые» транспортные коридоры и возобновляемая энергетика. Азербайджанская сторона при этом характеризовала Средний коридор не только как транзитный маршрут, но и как платформу для торговли, инвестиций, производства и региональной интеграции.

Более того, Баку и Сеул уже развивают собственную экономическую повестку. В июне 2026 года Министерство иностранных дел Азербайджана сообщало о переговорах с корейской стороной по вопросам экономики, торговли, инвестиций, цифрового развития, образования, транспорта и энергетической безопасности. Отдельно подчеркивалась роль азербайджанской инфраструктуры и страны в ключевых транспортно-логистических маршрутах между Европой и Азией.

Азербайджанский фактор позволяет увидеть корейский саммит в более широком контексте. Потенциальная цепочка выглядит следующим образом: корейские технологии и капитал участвуют в разработке и переработке ресурсов Центральной Азии; произведенные материалы и товары перемещаются через Каспий; Азербайджан становится одним из узлов их дальнейшего движения на запад; конечным направлением выступают рынки Турции и Европы.

Пока это именно потенциальная модель, а не уже сформированная корейская стратегия. В документах саммита нет решения о конкретных корейских грузовых маршрутах через Азербайджан или о запуске определенного проекта в рамках Среднего коридора. Поэтому было бы преждевременно говорить о том, что Сеул уже сделал выбор в пользу этого маршрута. Однако экономическая логика такого сопряжения становится все более очевидной по мере того, как Корея ищет новые источники сырья и альтернативные цепочки поставок.

Для Азербайджана это открывает дополнительное пространство для позиционирования. Чем больше Центральная Азия интегрируется с технологически развитыми экономиками Восточной Азии, тем важнее становится способность Баку обеспечивать надежное соединение Каспия с Южным Кавказом и европейскими рынками. В таком случае ценность Среднего коридора определяется не только количеством контейнеров, проходящих по маршруту, но и тем, какие производственные цепочки он обслуживает.

В этом и заключается принципиальная разница между обычным транзитом и геоэкономическим коридором. Транзит зарабатывает на перемещении груза из пункта А в пункт Б. Производственно-логистическая система создает добавленную стоимость на нескольких этапах — от добычи сырья и его переработки до производства компонентов, транспортировки и конечного потребления. Если корейские компании действительно будут переходить от закупки сырья к созданию перерабатывающих производств в Центральной Азии, значение таких маршрутов будет расти вместе с объемом более сложных грузопотоков.

По этой причине для Баку важен не столько сам факт проведения корейско-центральноазиатского саммита, сколько его возможные последствия. Азербайджан оказывается между двумя регионами, которые постепенно сближаются экономически: Центральной Азией, обладающей ресурсами и растущими производственными возможностями, и Восточной Азией, заинтересованной в диверсификации поставок, технологиях и новых рынках.

Для самой Южной Кореи такая конфигурация также представляет интерес. В июне Сеул призывал Азербайджан расширить участие корейских компаний в инфраструктурных и девелоперских проектах страны. Это означает, что отношения между двумя странами уже имеют собственную экономическую основу, которая в перспективе может пересекаться с более масштабной центральноазиатской стратегией.

Однако главный вопрос заключается в том, сможет ли дипломатическая архитектура превратиться в реальные экономические цепочки. Саммит создал механизм, но механизм еще не является результатом. Для его наполнения нужны инвестиции, финансирование, конкретные месторождения, перерабатывающие мощности, транспортные соглашения, энергетическая инфраструктура и участие частного бизнеса.

До 2028 года в Астане именно эти показатели будут гораздо важнее количества новых деклараций. Если появятся предприятия по переработке критических минералов, технологические партнерства, новые транспортные решения, энергетические проекты и устойчивые торговые потоки, корейское присутствие в Центральной Азии получит долгосрочную материальную основу.

В таком случае последствия могут выйти далеко за пределы формата «5+1». Корейский капитал и технологии будут связываться с ресурсами Центральной Азии, а новые производственные цепочки — с транспортной инфраструктурой Каспия и Южного Кавказа. Тогда Азербайджан сможет оказаться не внешним наблюдателем этого процесса, а одним из его инфраструктурных узлов.

Первый саммит «Центральная Азия — Республика Корея» стоит рассматривать не как очередную дипломатическую площадку, а как один из элементов более масштабной перестройки экономических связей Евразии. Для Сеула это поиск ресурсов, технологий и новых цепочек поставок. Для Центральной Азии — возможность привлечь инвестиции и перерабатывающие технологии. Для Азербайджана — потенциальная возможность встроиться в растущую систему связей между Восточной Азией, Центральной Азией, Каспием и Европой.

Главное теперь — не то, насколько амбициозно будет звучать следующая декларация в Астане, а то, какие реальные производственные и транспортные проекты появятся до 2028 года. Именно они покажут, стал ли саммит началом новой экономической архитектуры или остался прежде всего дипломатическим механизмом.

Автор

Заур Нурмамедов