Индия снова становится заметным направлением для азербайджанской нефти — и значение этого разворота выходит далеко за рамки впечатляющей статистики. За январь–август 2026 года Азербайджан поставил в Индию 524 338 тонн сырой нефти стоимостью около 399,2 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года физический объём вырос примерно в 300 раз, а стоимость — более чем в 510 раз. Доля Индии в общем экспорте азербайджанской нефти достигла 3,6 процента, выведя её в четвёрку крупнейших покупателей после Италии, Чехии и Румынии. Но главный вопрос заключается не в том, насколько велик этот рост в процентах, а в том, что он говорит о способности Баку заново распределять свои нефтяные потоки.

Сами по себе трёхзначные темпы роста несколько обманчивы. Их важнейшая причина — почти нулевая база сравнения. В 2025 году поставки в Индию практически остановились после почти десятимесячного перерыва, связанного с разногласиями по ценообразованию. Экспорт возобновился лишь во второй половине прошлого года и первоначально осуществлялся небольшими партиями. Поэтому возвращение даже относительно умеренных объёмов в 2026 году неизбежно выглядит как многократный скачок. Тем не менее нынешнюю динамику нельзя списывать только на статистический эффект. Индийский рынок, фактически выпавший из числа значимых направлений, вновь начал принимать азербайджанское сырьё в объёмах, которые уже отражаются на общей экспортной картине.

При этом до полноценного возвращения к прежним масштабам ещё далеко. В 2024 году Индия закупала у Азербайджана более миллиона тонн нефти, а в отдельные предыдущие годы объёмы превышали два миллиона тонн. Нынешние 524 тысячи тонн за восемь месяцев остаются значительно ниже этих показателей. Поэтому происходящее правильнее воспринимать не как завоевание нового рынка, а как восстановление старого направления с перспективой дальнейшего расширения. И именно эта перспектива представляет для Баку наибольший интерес: если поток закрепится, Индия может стать не просто восстановившимся покупателем, а дополнительной точкой опоры для экспортной модели Азербайджана.

Азербайджан уже располагает сформированной системой нефтяного экспорта, однако её слабым местом остаётся концентрация спроса. Более половины азербайджанской нефти традиционно направляется в Италию. Европейский рынок остаётся основным, но высокая зависимость от нескольких покупателей ограничивает пространство для манёвра. Чем меньше число крупных направлений, тем сильнее экспортная модель зависит от изменений спроса, ценовой конъюнктуры и условий торговли на каждом из них. Поэтому даже относительно небольшая доля Индии приобретает стратегическое значение, если она способна со временем превратиться в устойчивый дополнительный канал сбыта.

Это особенно важно сейчас, когда рост нефтяной выручки Азербайджана не сопровождается увеличением физических объёмов экспорта. За восемь месяцев стоимость нефтяного экспорта выросла на 10,5 процента, тогда как его физический объём сократился на 7,8 процента. Иными словами, текущий рост доходов во многом обеспечивается ценой нефти, а не количеством проданного сырья. Azeri Light в середине сентября торговалась выше 122 долларов за баррель, значительно превышая заложенные в бюджет параметры. Высокая цена поддерживает экспортную выручку, но одновременно напоминает о другой стороне зависимости: при ограниченных физических объёмах особенно важным становится вопрос о том, кому и на каких условиях продавать доступное сырьё.

На этом фоне индийский рынок выглядит для Баку прежде всего как источник дополнительной гибкости. Индия является одним из крупнейших мировых импортёров нефти, а её стремление диверсифицировать источники поставок создаёт пространство для производителей, способных предложить конкурентоспособные условия. Азербайджанская нефть при этом уже встроена в существующую систему экономических отношений двух стран. Индийская ONGC Videsh инвестировала более 1,2 миллиарда долларов в доли в месторождениях Азери–Чираг–Гюнешли и трубопроводе Баку–Тбилиси–Джейхан. В ноябре 2024 года компания дополнительно приобрела долю в ACG и BTC, доведя своё участие соответственно до 2,925 и 3,097 процента. В 2025 году двусторонняя торговля Индии и Азербайджана составила 401 миллион долларов, причём индийский импорт из Азербайджана на 175 миллионов долларов состоял преимущественно из сырой нефти.

Именно эта связка делает восстановление поставок более показательным. Если бы речь шла только о разовых закупках, нынешний рост можно было бы объяснить исключительно благоприятной ценой или краткосрочной потребностью индийских переработчиков. Но наличие у индийской стороны долгосрочных инвестиционных интересов означает, что энергетические отношения имеют более глубокую основу. Индия одновременно участвует в добыче азербайджанской нефти, связана с её экспортной инфраструктурой и выступает конечным покупателем сырья. Это создаёт для Нью-Дели собственный экономический интерес в сохранении энергетических связей с Баку.

При этом индийско-азербайджанские отношения развиваются в более сложном геополитическом окружении. Параллельно с энергетическим сотрудничеством с Азербайджаном Нью-Дели в последние годы заметно углубил отношения с Арменией. В августе 2026 года министр обороны Индии посетил Ереван, где стороны обсуждали военное и военно-техническое сотрудничество, вопросы региональной и международной безопасности, а также подписали меморандум о сотрудничестве в исследованиях, разработках, инновациях и совместном производстве в оборонной промышленности.

Для Баку эта двойственность представляет отдельный интерес. Индия одновременно укрепляет стратегические связи с Арменией и сохраняет значительные экономические интересы в Азербайджане. Причём речь идёт о разных направлениях: армянско-индийские отношения в последние годы заметно развиваются в сфере обороны и безопасности, тогда как азербайджанско-индийская связка имеет особенно сильную энергетическую и торговую составляющую. В результате Нью-Дели получает возможность выстраивать отношения с двумя странами Южного Кавказа исходя из собственных интересов, не сводя региональную политику к выбору одной стороны.

Для Азербайджана это означает, что энергетика становится одним из наиболее прагматичных каналов взаимодействия с Индией. Наличие у индийской стороны крупных вложений в азербайджанскую нефтяную инфраструктуру создаёт самостоятельную экономическую основу отношений, которая существует параллельно с политическими процессами в регионе. Более того, именно энергетическая составляющая позволяет рассматривать двусторонние связи не только через призму текущей торговли, но и как долгосрочное экономическое взаимодействие.

Однако опыт 2025 года одновременно показывает пределы такого подхода: почти десятимесячная пауза была вызвана именно разногласиями по ценообразованию. Поэтому дальнейшее увеличение поставок будет зависеть не только от стратегической заинтересованности сторон, но и от способности сохранять коммерческую привлекательность азербайджанской нефти для индийских переработчиков. Для Баку это означает необходимость конкурировать за индийский спрос уже не только с традиционными ближневосточными поставщиками, но и с другими источниками сырья, включая российскую нефть.

На этом фоне нынешнее восстановление приобретает значение своеобразного теста. Сумеют ли стороны избежать повторения ценовых разногласий? Окажется ли азербайджанская нефть достаточно конкурентоспособной для индийских НПЗ? Будут ли объёмы последовательно расти или нынешнее восстановление останется эпизодом? Именно ответы на эти вопросы определят, станет ли Индия полноценным элементом новой конфигурации азербайджанского нефтяного экспорта или останется периодически активизирующимся направлением.

Для мирового нефтяного рынка такая гибкость становится всё более значимой. Геополитические изменения, нестабильность отдельных маршрутов и стремление крупных потребителей диверсифицировать закупки заставляют продавцов и покупателей постоянно пересматривать сложившуюся географию торговли. Индия работает сразу с несколькими крупными источниками, тогда как Азербайджан получает возможность расширять круг покупателей за пределами традиционного европейского ядра. В этой системе значение имеет уже не только объём добываемой нефти, но и способность производителя предлагать рынку одновременно доступное сырьё, работающую инфраструктуру и приемлемые коммерческие условия.

Поэтому нынешние 524 тысячи тонн важны прежде всего как сигнал, а не как итог. Они пока не меняют фундаментально структуру азербайджанского нефтяного экспорта и не возвращают Индию к прежним объёмам закупок. Но после почти полного прекращения торговли индийское направление вновь стало заметным и показало способность быстро наращивать поставки. Если этот поток закрепится, его значение для Баку будет заключаться не только в дополнительных доходах. Гораздо важнее другое: на фоне сокращения физических объёмов экспорта и высокой концентрации европейского спроса Азербайджан получает ещё один рынок, на который можно опираться, причём рынок, с которым уже существуют глубокие инвестиционные связи. И тогда возвращение Индии станет не просто восстановлением старого маршрута, а частью более широкой стратегии — расширения пространства для манёвра Азербайджана на нефтяном рынке, где политические интересы партнёров могут расходиться, но экономические связи продолжают работать.

Заур Нурмамедов