В Словакии подведены итоги парламентских выборов. Первое место на них получила партия Smer — sociálna demokracia (Smer-SD), выступающая за кардинальную смену внешней и внутренней политики страны в сторону меньшей поддержки Украины.

Избирательная кампания была очень напряженной. Явка составила более 69%, что отразило накал предвыборной борьбы. Партии усиленно пытались зазвать избирателей на участки. Лидер партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка призвал всех словаков «хоть на машине, хоть на поезде» добраться до участков и во что бы то ни стало проголосовать. Оно и понятно, так как по предварительным опросам его партия уступала лидирующей Smer-SD не более 3%, и каждый голос в пользу леволиберальной проевропейской партии был крайне важен.

Словацкий партийный спектр характеризуется сильной раздробленностью и даже победитель выборов не может править самостоятельно, а должен создавать коалицию. Как показывает практика, и данный случай не исключение, предстоят длительные и сложные переговоры с возможными партнерами.

Выборы в Словакии не случайно привлекли такое внимание, так как возможное изменение политического курса в сторону России неизбежно отзовется в той или иной мере на всем Европейском союзе, где уже есть такой enfant terrible в лице Венгрии.

Результаты выборов оказались вполне ожидаемыми и в значительной мере обусловлены внутренними причинами. Граждане давно недовольны ростом цен на электроэнергию, растущей инфляцией, ростом процентов по ипотеке с 1% до 4-5% и другими сложностями. При этом в Словакии постоянные правительственные кризисы, парламентские коалиции долго не существуют. В результате страной часто управляет либо кабинет меньшинства, либо временный из технократов. Людям это достаточно надоело и им хочется стабильности.

В таких условиях политические дивиденды получают откровенные популисты, которые обещают навести порядок, решить экономические и финансовые проблемы и, конечно, в самое короткое время. Словакия не стала исключением. Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, который уже возглавлял правительство, именно такие золотые горы и обещал избирателям.

Отличительной особенностью риторики Фицо на этот раз стало объяснение трудностей поддержкой, которую оказывало Украине предыдущее правительство. Такие выпады падали на подготовленную почву.

Словакия отличается от большинства европейских стран значительными пророссийскими настроениями. Это наследство историческое, идущее от времен нахождения в составе Австро-Венгрии и Чехословакии. Добавим сюда определенный рост националистических настроений, и недовольство на этой основе европейскими бюрократами.

Тем не менее, конечные результаты выборов оказались не совсем такими, на которые рассчитывал Фицо и его возможные партнеры из националистического и правового лагеря.

В парламенте Словакии, Национальном совете 150 мест. Из них 42 мандата получает Smer-SD (Курс — социальная демократия). Следующими идут Progresívne Slovensko, PS (Прогрессивная Словакия) — 31 мандат, Hlas (Голос) —27 мандатов, Блок Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, OL’aNO+, (Обычные люди и независимые личности) — 16 мандатов, Kresťanskodemokratické hnutie, KDH (Христианско-демократическое движение) — 13 мандатов, Sloboda a Solidarita, SaS (Свобода и солидарность) — 11 мандатов, Slovenská národná strana, SNS (Словацкая национальная партия) — 10 мандатов.

Естественным партнером для Smer-SD в коалиции является SNS, но у нее только 10 мандатов. Навряд ли в коалицию пригласят блок OL’aNO+ бывшего премьера Игоря Матовича, зарекомендовавшего себя как настолько откровенного популиста, что с ним никто не хочет иметь дело.

Реально для Фицо взять в коалицию партию Hlas и вместе с партией SNS получить устойчивое большинство. Однако здесь предстоит решить большие проблемы. Дело в том, что у Smer-SD и Hlas принципиально разные представления о внутренней и внешней политике.

Как мы уже говорили, Фицо настроен приблизиться к России и несколько дистанцироваться от Евросоюза. Лидер же Hlas и бывший премьер Петер Пеллегрини как раз стоит на противоположных позициях.

Как сообщает агентство TASR, лидер партии Hlas после встречи с президентом Зузаной Чапутовой заявил, что его партия пока не исключает никаких форматов правительства, хотя сначала начнет переговоры с победителем — Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, который получил мандат на формирование правительства. «Мы понимаем свою позицию как партии, без которой невозможен любой формат правящей коалиции».

Как отметил Пеллегрини, он не собирается сотрудничать с Фицо на неравных условиях, и если переговоры завершатся неудачно, Hlas готов говорить о коалиции из четырех политических сил с PS, близкой к президенту Зузане Чапутовой и стоящей на проевропейских и проукраинских позициях.

Если говорить о так называемых неравных условиях в формулировке Петера Пеллегрини, то речь будет идти о получении его партией большинства министерских портфелей, в том числе важнейших.

С одной стороны, для Фицо это шанс занять пост премьер-министра и для этого уступить в числе министров Пеллегрини. Однако есть основания считать, что последний сам хочет возглавить правительство. Он прекрасно понимает, что имеет золотую акцию и не собирается упускать свой шанс. Сумеет ли Фицо умерить свои амбиции, можно будет увидеть в следующие две недели. Именно такое время закон отводит ему на формирование кабинета и коалиции. Если не уложится, то мандат получит либо Пеллегрини, либо лидер PS Михал Шимечка.

В принципе, сформировать проевропейскую коалицию вполне возможно. Она может состоять из четырех партий: PS, Hlas, KDH и SaS. Здесь тоже не без проблем, так как христианские демократы занимают правоконсервативные позиции и в отношении ЕС более сдержаны, хотя Украину поддерживают.

Если Фицо все-таки сформирует правительство на основе соответствующей коалиции, то, как уже отмечено, будет какой-то пророссийский поворот. Даже его возможность заставила президента Зузану Чапутову остановить предоставление Украине крупнейшего для Словакии пакета помощи.

Как заявила в эксклюзивном комментарии для украинского издания «Европейская правда» советник президента Словакии по вопросам внешней политики Яна Кобзова, «Нынешнее словацкое правительство, которое уходит в отставку, имеет конституционно ограниченные полномочия. Политические партии, которые сейчас ведут переговоры о возможном формировании правительства, выступают против предоставления военной помощи Украине». Как подчеркнула Кобзова, «Поэтому, по мнению президента Чапутовой, одобрение пакета военной помощи нынешним уходящим в отставку правительством создаст рискованный прецедент для смены власти после любых будущих выборов». В комментарии изданию Dennik N представитель Чапутовой Мартин Стрижинец объяснил, что Чапутова «согласилась с премьер-министром (Людовитом Одора — Авт.), что результаты демократических выборов следует уважать в этом вопросе».

Рассмотрим подробней вариант образования коалиции с участием Smer-SD и Hlas.

Уже отмечалось, что лидер Hlas Петер Пеллегрини попытается выжать для себя и своей партии максимум возможного. От партнера он как минимум потребует, во-первых, должность премьер-министра, несмотря на существенно низкий результат партии Hlas. Фицо придется на такое согласиться. Есть еще одно обстоятельство, которое учитывает Пеллегрини в своих условиях. У Фицо проблемы со здоровьем и врачи не рекомендовали ему частые авиаперелеты. Однако он рассчитывает остаться пусть и неформальным лидером коалиции.

Во-вторых, Пеллегрини может стать единым кандидатом от коалиции на предстоящих президентских выборах, которые состоятся весной будущего года.

Однако оба варианта содержат опасность для Пеллегрини потерять свою партию. Дело в том, что Hlas была создана бывшими партийцами Smer-SD, после проигрыша на выборах 2020 года. Пеллегрини получил пост премьера после того, как Фицо был вынужден подать в отставку в результате масштабных протестов, вызванных убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Многие тогда ушли в новую партию Hlas, чтобы отмежеваться от токсичного Фицо. Теперь же успех Smer-SD у некоторых породил сомнения в том, не ошиблись ли они тогда. В свою очередь это может ускорить их возвращение в материнскую партию. И создание коалиции с Фицо может интенсифицировать этот процесс, что крайне нежелательно для самого Петера Пеллегрини. Коалиционный лед имеет все шансы оказаться для партии Hlas слишком тонким.

Отметим, что есть проблемы и с созданием проевропейской коалиции. И здесь лидер Hlas будет требовать себе пост премьера и неясно согласится ли на это партия PS и ее лидер Михал Шимечка. Ведь у его партии мандатов больше.

Что же ждет Украину в случае формирования пророссийской коалиции.

Следует ожидать, что Словакия остановит передачу боеприпасов и вооружений, что собственно уже и произошло. Отметим, что Словакия уже передала Украине все свободное военное оборудование и передача оружия произошла бы независимо от состава правительства.

Далее Братислава присоединится к списку стран, которые требуют скорейшего начала мирных переговоров Украины с Россией. На послевыборной пресс-конференции Фицо заявил, что «Если Smer-SD сформирует правительство, независимо от того, будет ли у нас должность премьера, мы сделаем все, чтобы мирные переговоры начались как можно быстрее».

Другое дело — изготовление для ВСУ бронетехники и боеприпасов. Словацкие предприятия для Киева. Например, словацкие самоходные зенитные установки Zuzana 2 для Украины заказали Германия, Норвегия и Дания. Братислава также планирует в 3 раза увеличить производство боеприпасов в следующем году. Вряд ли новое правительство будет обрывать это сотрудничество.

Что касается санкций против России, которые Фицо критикует, то есть большие сомнения, что он от слов перейдет к делу. Практически он будет уклоняться от конфликтов с ведущими европейскими странами.

Это дает основания считать, что смена власти в Братиславе будет для Киева значительной проблемой, но не катастрофой.