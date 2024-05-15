Обсуждаемые в ЕС ограничения на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах с рекэспортом в третьи страны могут затронуть до 11,8 млн тонн контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК.

Как передает #, об этом считают опрошенные «Коммерсантом» аналитики.

Эксперты полагают, что в большей степени могут пострадать покупатели из Китая и Индии, и, вероятно, что эти партии придется продавать на споте в Европе, что может привести к увеличению импорта российского СПГ на континент.

Ограничения также могут вынудить «Ямал СПГ» объявить форс-мажоры по большей части контрактных обязательств, поскольку запрет на перевалку и реэкспорт не позволит доставлять грузы в рамках действующих контрактов.

О намерении включения запрета на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций заявил в апреле глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём. В проекте документа сказано, что ЕС намерен запретить европейским портам обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны.