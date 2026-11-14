По данным Le Parisien, в парижской акции приняли участие от 30 тыс. до 60 тыс. человек. Для обеспечения порядка, как сообщается, было задействовано около 70 тыс. сотрудников правоохранительных органов. По всей Франции запланировано от 50 до 60 шествий в рамках пятого этапа движения против дороговизны жизни.

Массовые протесты во Франции начались 29 сентября на фоне обсуждения бюджета на 2027 год и с тех пор охватили практически всю страну. Школьники требовали улучшить условия обучения и решить проблему нехватки преподавателей. К 19 октября министр внутренних дел страны Лоран Нуньес признал, что полиция потеряла контроль над ситуацией с протестами в ряде городов во Франции. На этом фоне глава МВД решил подать в отставку, но президент Франции Эммануэль Макрон не принял ее. По данным от 6 ноября, акции протеста, охватившие 207 городов, собрали в общей сложности около 1,57 млн человек.