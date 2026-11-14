Тысячи жителей Франции вышли на массовую акцию протеста в Париже против роста цен и полицейского насилия. Об этом 14 ноября сообщила газета Le Parisien.
Участники шествия скандировали лозунги «Все вместе против жестокости», «Жизнь наших детей дороже их прибыли» и «Налоги для богатых!». Демонстранты требовали защиты гражданских прав, повышения налогов для состоятельных граждан и улучшения условий жизни.
Одной из причин недовольства также стал законопроект о презумпции законности применения оружия сотрудниками правоохранительных органов. К протестам присоединились представители левых партий, общественных организаций, студенты и школьники.
Учащиеся выступают против сокращения льгот для иностранцев, недостаточного размера стипендий и неудовлетворительного состояния учебных заведений. Они также требуют равного доступа к образованию, доступного жилья, питания и медицинской помощи.
По данным Le Parisien, в парижской акции приняли участие от 30 тыс. до 60 тыс. человек. Для обеспечения порядка, как сообщается, было задействовано около 70 тыс. сотрудников правоохранительных органов. По всей Франции запланировано от 50 до 60 шествий в рамках пятого этапа движения против дороговизны жизни.
Массовые протесты во Франции начались 29 сентября на фоне обсуждения бюджета на 2027 год и с тех пор охватили практически всю страну. Школьники требовали улучшить условия обучения и решить проблему нехватки преподавателей. К 19 октября министр внутренних дел страны Лоран Нуньес признал, что полиция потеряла контроль над ситуацией с протестами в ряде городов во Франции. На этом фоне глава МВД решил подать в отставку, но президент Франции Эммануэль Макрон не принял ее. По данным от 6 ноября, акции протеста, охватившие 207 городов, собрали в общей сложности около 1,57 млн человек.