В городе Мессина на итальянском острове Сицилия в субботу, 9 августа, прошла акция против планов построить мост через Мессинский пролив, отделяющий Сицилию от материковой части Италии. Митингующие прошли маршем через центр города, неся плакаты с такими надписями, как «Нет мосту» и «Нам нужна вода, а не война», сообщают итальянская газета Il Tempo и портал Messina Today.

Газета Il Sole 24 ore оценивает число демонстрантов примерно в 2000 человек. Среди них были сочувствующие жителям сектора Газа, поднявшие флаги Палестины. Организаторы протестов, среди которых политические партии, профсоюзы и экологические организации, обещают сделать их регулярными. Они также угрожают блокировать стройплощадку моста, когда начнется его строительство.

Некоторые жители Сицилии считают, что центральные власти должны направить средства не на строительства моста, а на решение проблем острова — таких, как устаревшая транспортная инфраструктура, нехватка больниц и школ, а также дефицит пресной воды. В некоторых районах Сицилии воду дают раз в неделю, а для ее доставки используют танкеры ВМС Италии. На решение этой проблемы Рим выделяет 20 млн евро. На строительство моста через Мессинский пролив — 13,5 млрд евро.

Разговоры о строительстве моста через Мессинский пролив идут не первое десятилетие. 6 августа 2025 года кабмин Италии одобрил план, предусматривающий реализацию этого проекта к 2032 году. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала выделение на это из бюджета 13,5 млрд евро «инвестицией в настоящее и будущее Италии». Власти говорят, что мост даст стимул экономике юга страны. (DW)