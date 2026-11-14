На фоне многочасового паралича воздушного сообщения в США, вызванного техническим сбоем в системе управления полетами, в стране произошло еще одно чрезвычайное происшествие, на этот раз на воде. На реке Миссисипи танкер, предположительно потерявший управление, протаранил туристическое судно со 180 пассажирами и членами экипажа. Судно перевернулось и начало тонуть. Десятки людей оказались в воде, но благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без человеческих жертв.

Танкер Atlantic Asphalt длиной около 160 метров, шедший под флагом Маршалловых Островов, врезался в стоявший у причала пятипалубный речной теплоход American Heritage, принадлежащий круизной компании American Cruise Lines.

Туристическое судно, построенное в 2015 году и рассчитанное на 150 пассажиров, завершало восьмидневный круиз по Миссисипи. Оно пришвартовалось примерно за два часа до столкновения, и пассажиры готовились сойти на берег. По данным администрации порта, на борту оставались 129 пассажиров и члены экипажа. Мэр Нового Орлеана Хелена Морено сообщила, что всего на судне находились около 180–190 человек.

На видеозаписях происшествия видно, как значительно более крупный танкер ударяет туристический теплоход в борт. От удара судно начало быстро набирать воду и крениться. Через несколько минут оно опрокинулось на бок, сбросив в реку десятки людей.

По словам начальника портовой полиции Мелани Монтролл, около 87 пассажиров успели покинуть теплоход до его опрокидывания. Остальных пришлось спасать из воды и с борта тонущего судна. На помощь бросились сотрудники порта, полицейские, пожарные, экипажи буксиров и находившихся поблизости судов. Спасательная операция проходила при температуре речной воды около 19 градусов.

После завершения эвакуации пассажиров собрали в одном из помещений порта и провели перекличку. Выяснилось, что все находившиеся на теплоходе спасены. По словам мэра, 32 человека были доставлены в больницы, но ни у кого из них не было критических травм. Многие пассажиры потеряли документы, телефоны и личные вещи. Городские власти организовали помощь с размещением в гостиницах, питанием и связью с родственниками.

«Это настоящее чудо на Миссисипи», — заявила Морено, объявляя, что пропавших без вести нет.

Предварительная версия происшествия — отказ рулевого управления танкера. Капитан Береговой охраны США Мелани Бёрнем сообщила, что судно, по всей видимости, перестало слушаться руля. Однако точная причина аварии пока не установлена.

Примечательно, что общенациональная остановка авиасообщения затронула и расследование этой аварии. По информации Associated Press, специалисты NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте) первоначально не смогли вылететь в Новый Орлеан из-за запрета на отправку самолетов, введенного Федеральным управлением гражданской авиации США.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Береговую охрану, полицию и спасательные службы за их работу. «Невероятно, что при таком серьезном столкновении никто не погиб», — написал он в Truth Social, отметив, что 32 человека оказались в больницах. Трамп также выразил благодарность губернатору Луизианы Джеффу Лэндри за руководство действиями властей во время чрезвычайной ситуации.

Два не связанных между собой происшествия одного дня невольно складываются в символическую картину: в американском небе останавливаются самолеты, а по Миссисипи несется потерявший управление танкер. Самое время сделать Америку снова нормальной. (israelinfo.co.il)