Бывший центральный защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, возглавляющий сейчас «Барселону Атлетик» рассказал, как чуть не подрался с Лионелем Месси, когда оба игрока выступали за сине-гранатовых, передает Mundo Deportivo.

«Иногда он заигрывался с мячом. Мы пытались направить его, говорили, чтоб он не вел мяч в одиночку. Однажды из-за моего настойчивого требования между мной и Месси возникла ссора. Мы начали обмениваться колкостями. Гвардиоле пришлось вмешаться», — сказал Маркес.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Месси остался в запасе американского клуба, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек.