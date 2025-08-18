Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске был настолько непреклонен в своих территориальных требованиях к Украине, что глава Белого дома чуть не завершил переговоры, сообщил Axios осведомленный источник. В частности, по его словам, Путин требовал полностью сдать Донецкую область, 75% которой контролирует российская армия. «Если все дело в Донецке и если никаких уступок не будет, мы просто не должны затягивать это», — пересказал собеседник издания слова Трампа. Он добавил, что после этого Путин отказался от этого требования.

В свою очередь источники Reuters говорили, что для завершения войны Путин предложил разменять не оккупированные части Донецкой и Луганской областей Украины на небольшие участки захваченных российской армией Сумской и Харьковской областей. При этом, согласно данным близкого к Минобороны Украины OSINT-проекта DeepState, Россия захватила около 440 кв. км территории на севере Сумской и Харьковской областей, тогда как Киев продолжает контролировать порядка 6600 кв. км на Донбассе. Таким образом, Путин требует передать ему в 15 раз больше земель, чем готов вернуть сам. Помимо этого, по словам собеседников Reuters, Москва в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса обещает заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.

После переговоров с Путиным Трамп оценил встречу на «10 из 10» и заявил, что «во многом согласен» с российским президентом. Он также подчеркнул, что «мы очень близки к сделке» и Украине «нужно соглашаться» на нее. «Россия — очень крепкая держава, а они — нет», — отметил Трамп. При этом он не исключил, что Киев откажется от соглашения. В то же время американский президент не уточнил, каковы параметры возможной сделки и о чем он договорился с Путиным. Трамп заявил, что на этот вопрос «предпочел бы не отвечать».

По данным источников New York Times (NYT), Трамп после саммита с Путиным сообщил европейским лидерам о возможности быстро заключить мирное соглашение, если президент Украины Владимир Зеленский согласится уступить России весь Донбасс. Украинский лидер после этого подчеркнул, что Киев не будет сдавать находящиеся под его контролем территории ради мира. Он напомнил, что Конституция Украины «делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей».

В то же время Зеленский допустил обсуждение территориального вопроса на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, но отметил — на данный момент Москва не демонстрирует никаких признаков, что такие переговоры могут состояться. 18 августа Зеленский проведет встречу с Трампом в Вашингтоне, к которой позднее присоединятся лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии. (moscowtimes.ru)