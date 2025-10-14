Французский президент Эммануэль Макрон испытал страх перед своим американским коллегой Дональдом Трампом во время рукопожатия на полях саммита по Газе в Египте. Об этом заявил в соцсети Х американский консервативный журналист Ник Сортор, анализируя фотографии со встречи двух лидеров.

«Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку», — написал журналист.

Он также добавил, что президент США традиционно занимает более выгодную позицию по отношению к европейским лидерам.