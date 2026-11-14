Республика Башкортостан стала первым субъектом Российской Федерации, где власти документально признали снижение числа желающих подписывать контракт с Минобороны. Этот же регион лидирует в статистике «Медиазоны» по числу подтвержденных потерь, по состоянию на ноябрь 2026 года поименно известны 11 990 местных жителей, погибших в Украине.

В ходе подготовки республиканского бюджета на 2027–2028 годы авторы пояснительной записки от 11 ноября указали, что в Башкортостане становится меньше желающих воевать. «В связи со снижением количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы», — объясняется в документе секвестр на единовременные выплаты за подписание контракта с МО РФ с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей. При этом пока Уфа удерживает уровень местных индивидуальных выплат на среднем для России уровне в 1 млн рублей.

Башкортостан остается субъектом РФ с наибольшими абсолютными потерями жителей на «СВО». Республика в начале 2023 года вошла в первую пятерку регионов по числу погибших в Украине, а в сентябре 2024-го вышла на первое место в списке и сохраняет его до сих пор. В июле 2026 года она стала первым российским регионом, где число подтвержденных потерь превысило 10 тысяч человек, а по состоянию на ноябрь показатель составляет 11 990 погибших, констатирует «Медиазона». Это почти 0,3% от населения республики, примерно столько же, сколько живет в Восточном или Молжаниновском районах Москвы (13–15 тысяч человек) и сопоставимо с официальными потерями всего СССР за кампанию в Афганистане 1979–1989 годов (15 051 погибших).

Также поволжская республика входит в число регионов, где наиболее остро ощущается бюджетная «дыра», в том числе из-за падения на 38% сборов налога на прибыль. В первом полугодии 2026-го казна Башкортостана была исполнена с дефицитом 17,1 млрд рублей (почти 71% от годового плана). Это уже вынудило местные власти экономить на уличном освещении, в 20 раз урезать региональные «гробовые» для родственников погибших военных и продать «Роснефти» оставшуюся часть своего пакета акций в ПАО АНК «Башнефть».

«В условиях, когда денег не хватает, то естественный процесс — продавать, что имеется в собственности, поскольку на рынке занимать дорого», — признавал в августе проблемы с республиканским бюджетом глава Башкортостана Радий Хабиров. (themoscowtimes.com)