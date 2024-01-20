Помните, с чего начался распад Советской империи? С беспорядков и кровопролитных столкновений в национальных окраинах – в Армении, откуда изгнали все азербайджанское население, порядка 200 тыс. человек, в Карабахе, где армянские националисты начали сепаратистское движение по отделению от Азербайджана, в Абхазии, тоже требующей выхода из состава Грузинской ССР, с ввода карательной советской армии в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, с событий в Молдове, Риге, республиках Средней Азии.

Сегодня против политики Москвы и поставленного Кремлем править Радия Хабирова взбунтовались потомки национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, в 19 лет от роду вставшего во главе всего восставшего Башкортостана с самого начала крестьянской войны 1773-1775 годов против русского самодержавия. Около 10 тыс. башкирцев 15 января вышли на протест в поддержку обвиненного якобы в «разжигании межнациональной розни» экоактивиста Фаиля Алсынова. Вина которого лишь в том, что он выступил в защиту шихана (горы) Куштау, который в 2020 году власти региона передали под разработку месторождения известняка для производства соды, а также против незаконной золотодобычи в Предуралье, ведущей к уничтожению сельхозземель и загрязнению воды. Как в этой ситуации не вспомнить слова А.В. Винникова о предке Фаила Алсынова Салавате Юлаеве – «Семье досталась доля злая, Где пасся конь, стоит завод».

А поводом к аресту Алсынова, в защиту которого потоком пришел простой люд, стала его речь на протестном сходе жителей деревни Ишмурзино, где он употребил выражение «кара халык» (азерб. – «гара джамаат», т.е. — «черный люд»), возмущаясь строительством очередного карьера российскими золотодобытчиками, несущими угрозу экосистеме богатого природными ресурсами края. Видимо, особое неприятие у женатого на армянке Хабирова вызвали слова Алсынова о том, что у людей всех национальностей, приезжающих сюда на заработки, среди которых большинство армяне, есть куда вернуться, а башкирам здесь жить. Потому он сам лично и написал донос на экоактивиста в прокуратуру о разжигании им межнациональной розни.

Против съехавшихся со всех концов Башкортостана поддержать Алсынова в борьбе за чистоту региона в суде небольшого городка Баймак с населением около 20 тыс.человек власть выставила тысячи омоновцев и росгвардейцев, которые разгоняли людей и применяли свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Героический башкирский народ смог отогнать российских силовиков, выполняющих указания грабителей башкирских недр, буквально голыми руками, забрасывая их снежками.

Вчера митинг перекинулся на столицу — на площади Салавата Юлаева в Уфе в поддержку Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам колонии, собрались порядка 2-х тыс. человек. Это не мятеж, пока только небольшие протесты недовольных в одной, отдельно взятой республике, бесконтрольным выкачиванием природных ресурсов. Будут ли они иметь продолжение, перекинутся ли на другие области и республики, сказать сложно. Но следует констатировать: башкирский бунт – это уже третий, после пригожинского мятежа и массовых акций в российском Дагестане, вылившихся в захват толпой местных жителей аэропорта в Махачкале, в период проведения Россией «специальной военной операции» по восстановлению империи.

Как бы не пыталась российская власть и руководство республики перевести стрелки на недругов на Западе, пытающихся якобы «расшатать российскую власть, разжечь сепаратистские умонастроения, партизанскую войну» в глуби России, и обвинить Запад в стремлении развалить Российскую федерацию, свалить все на «укрнацистов», налицо усиливающееся по мере продолжения войны в Украине напряжение, нарастающее в российском тылу, жители которого выражают недовольство загрязнением и расхищением принадлежащих им — на словах — естественных ресурсов, а на деле – эксплуатируемых с позволения властей кучкой российских нуворишей. В то время как коренные жители, башкиры, тоже жертвы российского колониализма, отдают жизнь за колонизацию новых, украинских земель, их богатые недра — месторождения нефти (около 200 учтённых месторождений), природного газа (прогнозируемые запасы более 300 млрд м³), угля (около 10 месторождений, балансовые запасы до 0,5 млрд тонн), железной руды (более 20 месторождений, балансовые запасы около 100 млн тонн), меди (15 месторождений) и цинка нещадно грабят ставленники Москвы.

Башкирский эко-бунт можно считать очередным «черным лебедем» в ряду множества других кризисов, навалившихся на Россию из-за войны против Украины – курино-яичного и дефицита других продуктов, роста цены на бензин, понижения стоимости нефти, отказа Европы покупать российские энергоносители, свалившихся на население проблем с отоплением, обеспечением электричеством и водой из-за массовых аварий в системах снабжения в силу их изношенности и вследствие сильных морозов.

Москва опасается, что события в Башкортостане могут порождать риски возникновения сепаратизма в других национальных республиках, откуда Кремль черпает мобилизационные ресурсы для пополнения частей российской армии на украинском фронте. Особую озабоченность вызвали призывы башкирских женщин к мужьям вернуться из украинского фронта и защитить их.

В самом Башкортостане действия властей против гражданского общества считают «специальной карательной операцией» против достоинства башкир, против свободы и суверенитета республики, пишет «Дневная Неделя».

Что же касается Запада, то ослабление и распад РФ там считают самым страшным сном. Не потому ли они позволили России оккупировать часть украинских территорий и только сейчас начали склоняться к мысли о необходимости победы Украины?