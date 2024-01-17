Столкновения протестующих с ОМОНом произошли в Башкортостане. Местные жители сообщают, что в регионе блокируют What’s App.

В городе Баймак судили активиста движения за сохранение горы Куштау Фаиля Алсынова, его приговорили к четырём годам колонии по делу об экстремизме. На приговор приехали несколько тысяч человек.Sota сообщает, что против протестующих возле суда начали применять свето-шумовые гранаты. Один из находящихся в том месте очевидцев рассказал, что граната подорвалась прямо под его ногами: его увезли на машине.

Как считает следствие, в апреле на одной из акций Алсынов выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках, эксперты нашли в высказываниях признаки разжигания розни.

Омоновцы дубинками оттеснили собравшихся и бросили в толпу, предположительно, дымовые шашки.