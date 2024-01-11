Шестеро заключенных исправительной колонии №3 в поселке Каменка в Кабардино-Балкарии устроили бунт, протестуя против помещения их в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает Кавказ.Реалии.

9 января заключённые в двух камерах ШИЗО подожгли матрасы – это заметили сотрудники колонии, пишет телеграм-канал «Шот». Они потребовали послабления условий содержания. Утверждается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

По неподтверждённым данным, оказались в бунте участвовали осуждённые за разбой, кражу, грабёж и убийство. Им от 22 до 33 лет. В колонии идёт проверка, заключённые от дачи показаний отказались, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

В управлении ФСИН по Кабардино-Балкарии подтвердили факт попытки поджога в колонии, сообщает РИА «Новости».