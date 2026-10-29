Россия «готова» к войне с Европой, хотя и не хочет ее, заявил в четверг президент Владимир Путин.

«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам российского президента, нанести России стратегическое поражение к 2030 году «вряд ли возможно», а Москва поддерживает любые шаги к восстановлению отношений с Европой — как в целом, так и с отдельными странами.

«А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает», — сказал Путин.

Россия, по его словам, не хотела бы, чтобы в Балтийском море сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе, и выступает за соблюдение международного права. «А иначе будет ситуация, похожая на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», — сказал Путин.

Он добавил, что ситуация на Балтике обсуждалась в ходе разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который состоялся по их инициативе.

«Знаю, что раздалась потом и критика в их адрес, но это не наше дело с вами оценивать, правильно это или неправильно. Я считаю, что правильно. В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегического поражения России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог», — добавил президент. (themoscowtimes.com)