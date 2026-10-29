Лидер «Демократов» Яир Голан провел в четверг встречи с потенциальным премьер-министром будущего «правительства перемен» Израиля Гади Айзенкотом, с лидером РААМ Мансуром Аббасом и соучредителем блока «Беяхад» Яиром Лапидом.

Согласно совместному заявлению, лидеры «Яшар!» и «Демократов» говорили об «общем долге исполнить волю избирателей в скорейшие сроки».

«Мы оба посвятили многие годы безопасности Израиля, мы оба хорошо понимаем величину ответственности, которая сейчас на нас возлагается. На наших плечах — спасение Израиля. У нас общий путь и общий долг обеспечить Израилю лучшее будущее», — написал Голан.

Публичные позиции двух лидеров в отношении к раздутому «Ликудом» скандалу очень близки — оба объявили обвинения в «катарском вмешательстве в выборы» грязной «операцией влияния» блока Нетаньяху.

«Я приложу все усилия, чтобы исполнить волю народа и создать новое хорошее правительство в Израиле. Мы это сделаем, у нас получится, я даю обязательство», — заявил сегодня Айзенкот в обращении к избирателям «Яшар!». Это звучит как обещание не вступать в «правительство единства» с Нетаньяху.

По информации корреспондента «Кан» Яары Шапиро, Яир Голан не дал Айзенкоту обязательства выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра — общего кандидата планируется выдвинуть на встрече всех лидеров оппозиции, но такая встреча пока не согласована.

Либерман после выборов, как и ожидалось, не проявляет рвения исполнить свое предвыборное обещание и сменить правительство Нетанияху. Лидер НДИ Авигдор Либерман не отвечает на звонки партнеров по оппозиции и продолжает твердить, что НДИ «не будет сидеть ни с Биби, ни с Тиби» — то есть поведет страну к повторным выборам и углублению политического кризиса.

Его политический антипод Яир Голан, напротив, развивает максимальную активность. Сегодня он договаривался с Мансуром Аббасом о сотрудничестве между РААМ и оппозицией в период коалиционных переговоров — после приведения к присяге Кнессета 26 созыва. Как передает Яара Шапиро, Аббас выразил готовность поддержать Айзенкота, но лишь после того, как оппозиция договорится о едином кандидате на пост премьер-министра. Совместных пресс-релизов с фотографиями после этой встречи не было.

О встрече с Яиром Лапидом Голан сообщил не в таком оптимистическом ключе, как о встрече с Айзенкотом. Он назвал встречу «хорошей», но о каких-либо обязательствах со стороны Лапида не упомянул — только о собственном обязательстве «не упустить ни одной возможности для перемен».

Лидер “Беяхад” Нафтали Беннет пока выжидает и хранит молчание на фоне разгорающейся кампании блока Нетанияху за аннулирование результатов выборов.

Зато в «Яадут а-Тора» зондируют почву и выражают готовность поддержать Айзенкота в обмен на закон, освобождающий от призыва изучающих Тору ешиботников. В 2022 году Нетанияху обещал им какой-то закон взамен отмененного БАГАЦ «закона Таля», но в итоге оставил ешиботников ни с чем — без льгот, субсидий и под угрозой военной тюрьмы. Духовные вожди «харедим» объявили премьер-министра законченным лжецом. (israelinfo.co.il)