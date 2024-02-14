Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны «прекратить поставлять оружие в Украину и предпринять усилия для установления мира». «Определенные страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — цитирует постпреда Newsweek.

По его словам, безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран. Кроме того, Чжан Цзюнь признал НАТО «прекратить угрозы».

Совершенно очевидно, что в США и в иных странах-членах НАТО не станут руководствоваться призывом Китая. Но перед нами очередной пример того, что происходит закат Соединенных Штатов, как самого сильного государства мира.И Китай все более активно стремится занять это место. Парадокс же тут состоит в том, что на руку ему играют события, происходящие в самих Соединенных Штатах.

К примеру, Генпрокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис письмо с призывом признать главу Белого дома Джо Байдена неспособным выполнять обязанности главы государства в связи с наблюдаемыми у него признаками когнитивных нарушений. Письмо опубликовано на сайте Генпрокуратуры штата.

«Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки (к Конституции США) и объявить, что президент Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности», — говорится в тексте. По мнению автора письма, «слишком долго американцам пришлось стоять в стороне и наблюдать, как у их президента происходит серьезное снижение когнитивных функций».

Морриси напомнил, что в докладе специального прокурора Роберта Хёра, занимавшегося расследованием по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами, представлена четкая картина относительно состояния президента, который не подходит для этой должности. С точки зрения генпрокурора Западной Вирджинии, если Харрис считает Байдена здоровым, тогда ей следует обратиться к генеральному прокурору (главе Минюста США) с просьбой выдвинуть соответствующие обвинения против президента за умышленное неправильное обращение с документами.

Собственно, вне зависимости от итогов данного дела, сам факт призыва признать Байдена неспособным выполнять обязанности главы государства, сильно ударит по его рейтингу. Что, в свою очередь, увеличит шансы Дональда Трампа на победу на нынешних президентских выборах. Что, в таком случае, может произойти в мире? Косвенный ответ на этот вопрос дал Politico бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, экс-президент США Дональд Трамп был близок к выходу США из НАТО еще в 2018 году на саммите в Брюсселе. По мнению Болтона, Трамп призывает союзников увеличить расходы на НАТО не с целью укрепить Альянс, а для создания причины выхода США. «Поэтому каждый из этих комментариев, как он делает их вот уже более шести лет, для меня просто подтверждает, что идея выхода из НАТО для него очень серьезна. Люди говорят: «Ну, он не совсем серьезен. Он ведет переговоры с НАТО». Послушайте, я был там, когда он почти вышел, и он не ведет переговоров, потому что его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода», – считает Болтон.

В этой связи стоит напомнить , что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее уже заявил, что его не беспокоит возможный выход США из альянса, если бывший президент Дональд Трамп снова займет пост президента в ноябре. ««Я работал с бывшим президентом Трампом в течение четырех лет, когда он был президентом. Когда Трамп неоднократно угрожал выйти из Альянса, когда он ругался на союзников по НАТО, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону», — сказал Столтенберг все тому же изданию Politico.

При этом, он также отметил, что критика Трампа в адрес НАТО на самом деле была направлена не против Альянса, а против отдельных стран, не выполнивших обязательство 2014 года тратить 2% своего ВВП на оборону до 2024 года. Столтенберг был уверен в том, что Соединенные Штаты останутся верными союзниками независимо от того, кто победит» на президентских выборах в этой стране.

Правда, с тех пор прозвучало одно, почти сенсационное заявление Трампа. Экс-президент США заявил, что он угрожал «поощрять Россию» атаковать те страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед Альянсом. Прозвучало это так: однажды «один из президентов большой страны» спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от вторжения России, «даже если они не заплатят». «Нет, я бы не стал вас защищать — ответил он. — На самом деле, я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам».