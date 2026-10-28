Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, как предполагается, призвал главу Пентагона Пита Хегсета принять меры для недопущения новых преступлений со стороны американских военных после убийства морпехом японки на Окинаве. Как сообщила газета Asahi, министры должны были обсудить эту тему на встрече, которая состоялась на полях расширенного совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.

Кроме того, предположительно, Коидзуми рассказал Хегсету об усилиях Японии по наращиванию оборонного потенциала, к чему привлечено особое внимание в связи с требованиями президента США Дональда Трампа к союзникам резко увеличить военные расходы. До конца года в Японии планируется принять обновленную версию стратегии нацбезопасности, а также еще два базовых документа в области обороны.

4 октября на Окинаве был арестован 20-летний военнослужащий США по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха. Ее тело нашли в местной гостинице, а предполагаемого убийцу обнаружили по записям с камер видеонаблюдения. По данным следствия, он задушил женщину и затем забрал ее кошелек и другие личные вещи. Ему предъявлено обвинение, но арестованный причастность к убийству отрицает.

На Окинаве в связи с этим преступлением на тридцать дней введены жесткие ограничения для американских военных, им запрещено, в частности, употребление алкогольных напитков. Премьер-министр Санаэ Такаити и другие японские руководители потребовали от военных властей США принятия мер по наведению порядка и укреплению дисциплины.