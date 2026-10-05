Правительство Японии выразило протест американской стороне и потребовало усилить дисциплину среди военнослужащих США после убийства жительницы префектуры Окинава, в котором подозревают американского военного. Об этом сообщила в соцсети Х японский премьер-министр Санаэ Такаити.

«Правительство Японии выразило решительный протест американской стороне, потребовав максимального содействия расследованию, строгой дисциплины среди военнослужащих США и принятия исчерпывающих мер для предотвращения повторения подобных инцидентов», — написала Такаити.

3 октября полиция Окинавы задержала 20-летнего морского пехотинца США, приписанного к авиабазе Футэмма, по подозрению в ограблении и убийстве. Тело местной жительницы с признаками насильственной смерти нашли в номере отеля. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый заходил в комнату вместе с жертвой, а позже покинул ее в одиночку. Военный свою вину не признал.