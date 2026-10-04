Япония выразила военному командованию США решительный протест из-за убийства американским морпехом жительницы южной префектуры Окинава. Об этом журналистам сообщил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

«Это совершенно возмутительно и непростительно, мы испытываем глубокое негодование», — привело его слова агентство Kyodo.

Ранее стало известно, что полиция южной японской префектуры Окинава арестовала 20-летнего морпеха США по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы.

Отмечается, что военнослужащий приписан к авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма, дислоцированной на Окинаве. По данным полиции, тело 39-летней женщины было обнаружено в номере одного из местных отелей. На записях камер видеонаблюдения видно, как морпех и местная жительница вместе заходили в номер, а через некоторое время он вышел один. Также сообщается, что у жертвы пропали личные вещи.

Как уточнило агентство, на допросе мужчина полностью отрицает свою вину. Корпус морской пехоты США на Окинаве, в свою очередь, опубликовал заявление, в котором выразил «глубочайшие сожаления семье погибшей», подчеркнув, что «с максимальной серьезностью» относятся к случившемуся и оказывают содействие японским властям в расследовании.

На Окинаве, самом южном из крупных японских островов, сосредоточено более 70% площади всех объектов Вооруженных сил США в стране, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена. Американские военные периодически совершают там преступления, в том числе сексуального характера, вызывающие крайнее недовольство местных жителей.