Посольство России в США направило «жесткую ноту протеста» в Госдеп в связи с недопустимостью оскорбительных высказываний президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Как только сегодня утром начал работу госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», – заявил российский дипломат.

Как отметил Антонов, нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, да и американские власти США на это не пойдут.

«Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию. По мере приближения к ноябрьским выборам в Америке такого рода эскапады становятся рутинными», – указал посол.

Отметим, что президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Как сообщает Reuters, такое заявление Байден сделал, выступая перед донорами Демократической партии в Сан-Франциско в среду, 21 февраля.

О психическом нездоровье Путина Байден вспомнил, рассуждая об изменении климата, которое, по словам американского президента, является «последней жизненной угрозой».

«У нас есть сумасшедший сукин сын, такой как этот Путин, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальной угрозой для человечества является климат», — сказал Байден.