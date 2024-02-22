Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Как сообщает Reuters, такое заявление Байден сделал, выступая перед донорами Демократической партии в Сан-Франциско в среду, 21 февраля.

О психическом нездоровье Путина Байден вспомнил, рассуждая об изменении климата, которое, по словам американского президента, является «последней жизненной угрозой».

«У нас есть сумасшедший сукин сын, такой как этот Путин, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальной угрозой для человечества является климат», — сказал Байден.

«Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине — абсолютно хамские и являются позором для страны, которую Байден возглавляет. Если президент такой страны использует такую лексику, ну, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя, ему бы это очень хотелось, не думаю, что это возможно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе президент США говорил об ответственности Путина и «его подельников» за смерть в колонии Алексея Навального, а во вторник анонсировал «крупный пакет» санкций в связи с гибелью оппозиционера.

В 2021 году Байден называл российского президента «убийцей», после чего посол РФ Анатолий Антонов покинул Вашингтон для «консультаций», а сам Путин в ответ вспомнил детскую дразнилку.

«Кто как обзывается, тот так и называется», — ответил тогда Путин Байдену, добавив, что эти слова имеют «смысл очень глубокий» и «психологический».