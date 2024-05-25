В Южно-Китайском море, у берегов японского острова Окинава обнаружена легендарная американская подлодка USS Harder, которая совершала атаки на японский флот во время Второй мировой войны. Судно находится на глубине 1140 метров, сообщает Business Insider со ссылкой на археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США.

В публикации отмечается, что у подлодки практически нет повреждений, за исключением боевой рубки. Поисками занималась команда проекта Lost 52 — она разыскивает 52 американские субмарины, которые затонули во время Второй мировой войны.

«Подводные лодки из-за своей конструкции сложно идентифицировать, но отличная сохранность этого места и качество данных, собранных Lost 52, позволили управлению подтвердить идентичность затонувшего корабля как USS Harder», — говорится в заявлении американской стороны.

Субмарина USS Harder — дизель-электрическая подводная лодка. Она заступила на боевое дежурство в 1943 году на военно-морской базе США в Перл-Харборе и совершила шесть боевых походов. Во время одного из патрулирований экипаж USS Harder потопил три японских эсминца.

В августе 1944 года субмарина была затоплена у берегов Филиппин после атаки японскими глубинными бомбами. На борту находились 79 моряков, включая командира Сэмюэля Дили. Его называли «убийцей эсминцев». (svoboda.org)