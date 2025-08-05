США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны, находящийся на острове Тиниан в Тихом океане, который 80 лет назад использовался как стартовая площадка для ядерных ударов по Японии, сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что восстановительные работы ведутся в рамках американской политики, касающейся сдерживания Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе.

По словам главы Тиниана Эдвина Алдана, которого цитирует информагентство, жители острова (около 2 тысяч человек) не хотят становиться участниками вооруженных конфликтов и опасаются, что из-за небольших размеров суши в случае угрозы им будет негде укрыться.