Соединенные Штаты планируют 5-6 ноября провести на Тихом океане испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщило в понедельник издание Newsweek, ссылаясь на предупреждение мореплавателям о закрытии ряда морских районов.

Запуск должен быть произведен с базы Ванденберг в Калифорнии в район американского тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составит примерно 6,8 тыс. км.

По данным американских экспертов, речь идет об испытании МБР Minuteman-III.

Как отмечает издание, это будет первый пуск ракеты после заявления президента США Дональда Трампа в минувшую пятницу о намерении возобновить ядерные испытания. Он сообщил, что отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале испытаний ядерного оружия. «Из-за программ испытаний в других странах я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», — написал он в соцсети Truth Social.

Между тем министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента Трампа не планирует в настоящее время проводить реальные испытания ядерного оружия.

«Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными», — сказал Райт. Он пояснил: «Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами. Таким образом, вы испытываете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться, что они выполняют предназначение для подготовки ядерного взрыва».

