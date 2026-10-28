Парламент Армении ратифицировал соглашение по проекту TRIPP.

Как сообщают армянские СМИ, парламент ратифицировал рамочное соглашение «О стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки по проекту TRIPP».

За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против — 32. Воздержавшихся не было.

Отметим, что в мае этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио парафировали рамочное соглашение «О стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и США в рамках проекта TRIPP».