Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Об этом # передает со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что «за» проголосовали 57 депутатов, «против» — никто, воздержались — 27.

Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, распространяется на миссию и ее персонал и определяет функции миссии на территории страны. Деятельность миссии регулируется также с точки зрения ускоренных процессов сближения политических отношений между ЕС и Арменией, пишут армянские СМИ.

Соглашением также уточняются функции соответствующих органов, направленные на обеспечение нормальной деятельности миссии ЕС в Армении, процедуры пересечения границы, передвижения на территории Армении, привилегии и иммунитеты, предоставляемые миссии, а также уголовная юрисдикция, безопасность и другие вопросы, касающиеся доступа к информации.