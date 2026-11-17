Депутаты Европарламента выражают обеспокоенность тревожной ситуацией со свободой прессы в Турции в связи с захватом телеканала Sözcü.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Захват телеканала Sözcü утром 17 ноября, а также задержание нескольких руководителей медиагруппы и назначение правительством временного руководителя являются очередным серьезным ударом по плюрализму СМИ и праву общественности на получение независимой и критической информации, считают в Европарламенте.

«Свобода СМИ является одним из основных прав человека и основой любой демократии. В конституции Турции указано, что «пресса свободна и не подлежит цензуре», а также закреплена «свобода получать или распространять информацию или идеи без вмешательства государственных органов». Эти положения фактически обесцениваются действиями турецких властей, поскольку сама деятельность журналистов стала предметом криминализации и преследования», – говорится в заявлении.

Подавление телеканала Sözcü – далеко не единичный случай в Турции, напоминают в Европарламенте. Это сокращает и без того небольшой список независимых турецких СМИ.

«ЕС должен серьезно задуматься над тем, что означает укрепление авторитарного режима у его порога для собственной безопасности, демократической устойчивости и стратегических интересов. Молчание не только постыдно, но в определенный момент оно также превращается в соучастие», – считают депутаты.

Ранее, 17 ноября, турецкая полиция провела рейд в стамбульской штаб-квартире оппозиционного телеканала Sözcü и арестовала руководство. На должность руководителя вместо этого назначили правительственного доверенного представителя.