Судя по всему, есть силы, которые нацелены на использование всех возможных ресурсов, лишь бы устроить смену власти в Армении. Об этом свидетельствуют события последних дней.

Следственный комитет Армении сообщил на своем сайте о задержании мужчины по подозрению в подготовке к захвату власти в стране. В силовом ведомстве сообщили, что 21 мая из полиции поступило сообщение о подготовке к узурпации власти.

«В связи с этим в главном управлении СК по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности возбуждено уголовное дело… Принято решение о задержании гражданина Г.Г.», — сообщили в СК.

В сообщении уточняется, что мужчина с антиправительственными взглядами выступал против внешней и внутренней политики руководства Армении и намеревался вместе с неустановленными лицами узурпировать власть, захватить здания правительства, парламента и полиции и овладеть полномочиями правительства и Национального собрания. По данным ведомства, реализовать свои планы он собирался во время митинга 26 мая.

Другой случай — третий президент Армении Серж Саргсян сделал публичные заявления: «Мы готовы на все, чтобы движение «Тавуш во имя родины» увенчалось успехом и произошла смена власти».

На замечание журналистов о том, что у многих есть боязнь возвращения бывших, Саргсян ответил: «Боятся, пусть выпьют холодной воды. У нас нет никакого желания возвращаться. Нам не нужна власть, мы преследуем лишь идею смены власти».

По его словам, движение «Тавуш во имя родины» набрало обороты, и если правильно использовать все возможности, оно может добиться успеха».

«На мой взгляд, власти не критикуют, а главным образом клевещут на любого человека с оппозиционными взглядами, на любого человека, который обеспокоен будущим своей родины, против раскола общества и так далее.

Мы поддержим кандидатуру, которую предложит предстоятель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян», — сказал Саргсян.

С чем связана подобная активизация, такая риторика? Кому-то очень важно как можно скорее свергнуть Пашиняна? Не объясняется ли это наметившимся прогрессом в вопросе делимитации границ с Азербайджаном и движения к подписанию мирного соглашения с ним?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Германский политолог, профессор Института международной политики WeltTrends (Потсдам) Александер Рар заявил, что ему на расстоянии очень трудно судить, как проходит борьба за власть в Армении.

«С моей точки зрения, любая смена власти легитимна, если она проводится демократическим, а не насильственным путём. Попытки переворота бывают даже в Германии. Например, сейчас в Германии судят группу людей, у которых обнаружили оружие, при помощи которого они хотели захватить Бундестаг», — отметил Рар.

Политический аналитик из России Михаил Нейжмаков уверен, что активизация переговоров между Баку и Ереваном так или иначе вызвала бы протестную кампанию в Армении. «Можно вспомнить, как существенный протестный всплеск в этой стране наблюдался, например, весной 2022 года, на фоне предыдущего периода интенсивного диалога по мирному соглашению, когда, кстати, также начинал активно обсуждаться, в том числе, вопрос делимитации границы.

Надо учитывать, что, во-первых, вопрос о делимитации и демаркации границы изначально имел даже больший протестный потенциал, чем приграничные вооруженные инциденты. Всплески военной эскалации могут усиливать тревожность и апатию заметной части населения. А как показывает мировой опыт, в кризисной ситуации заметная часть общественности очень часто если не сплачивается вокруг руководства страны, то опасается, что политическая дестабилизация несет в таких случаях слишком высокие риски. Напротив, активные переговоры означают, что военная опасность, пусть и частично, но отступает, значит и уровень ожиданий общества в отношении властей растет. На этом, как правило, стремится сыграть оппозиция», — говорит аналитик.

Во-вторых, продолжает он, именно вопрос о делимитации границы создает благоприятные условия для выхода на первый план тех оппозиционных фигур, которым при других обстоятельствах это было бы сделать сложнее. «Скажем, ситуация, когда церковный иерарх может рассматриваться, как потенциальный кандидат в премьеры (как это имеет место в рамках дискуссий в оппозиционной и медиа-среде Армении по поводу архиепископа Баграта Галстаняна), вполне возможна именно в условиях вызовов в сфере внешней политики и безопасности и менее вероятна, если бы в центре внимания была, например, социально-экономическая повестка.

В-третьих, после 44-дневной войны осени 2020 года прошло уже около 3,5 лет. А мировой опыт показывает, что, если правящая группа удержала контроль над ситуацией в первые пару месяцев после неудачного для нее завершения военного конфликта, риски для нее возрастают именно в ситуации, когда сам этот конфликт уже, во многом, отходит на второй план. Вспомним, например, как в Югославии в свое время время отстранение от власти Слободана Милошевича произошло не вскоре после операции НАТО «Союзная сила» в марте-июне 1999 года, а только в рамках «Бульдозерной революции» в октябре 2000 года.

В этом смысле, в целом, напряженная обстановка между Баку и Ереваном в 2021-2023 годах вела скорее к «заморозке» внутриполитической ситуации в Армении в плане сохранения у власти правительства Никола Пашиняна. Напротив, более спокойная внешнеполитическая обстановка может в дальнейшем дать дополнительные возможности для привлечения сторонников, условно, «партией исторического реванша». При этом не обязательно, что политики, которые будут идти к власти на такой волне, в случае их прихода к власти в реальности будут настроены на большой внешнеполитический конфликт.

В целом, оппозиция периодически будет пробовать позиции правительства Армении на прочность, но пока шансы Никола Пашиняна удержать контроль над ситуацией достаточно высоки. Скорее, более существенные риски для него могут наблюдаться в преддверии очередных парламентских выборов в 2026 году», — считает Нейжмаков.