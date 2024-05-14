Религиозные институты и деятели не должны вмешиваться в политику – это максима современной политики, пожалуй, всем известна.

Но в соседней Армении вот уже несколько дней подряд продолжаются политические акции протеста и руководит ими архиепископ Баграт Галстанян, который не только выдвигает и озвучивает самые резкие политические лозунги и требования, но и является одним из основных «претендентов» на пост премьера-министра страны, если действующий премьер Никол Пашинян уйдет в отставку.

Заметим, что, если такое случилось бы в какой-нибудь мусульманской стране, на Западе все хором заговорили бы о «нашествии исламских фундаменталистов». И тут невольно вспоминается одна интереснейшая деталь. Несколько лет тому назад в мусульманском Египте был свергнут прозападный авторитарный режим президента Х.Мубарака. К власти пришел лидер полурелигиозной организации «Братья мусульмане» Мухаммад Мурси. Но почти через год и он был свергнут, в стране вновь была восстановлена военная прозападная диктатура. Конечно, «Братья мусульмане» была полурелигиозной организацией, она имела региональную сеть и представителей в других государствах. Возможно, по этой причине она вновь была запрещена и даже объявлена террористической организацией. Но дело в другом — президента Мурси обвинили в шпионаже против собственного государства! Представляете? Президент и шпионаж! Довольно «смелое» обвинение и, наверное, именно поэтому Мурси в зале суда умер от сердечного приступа…

Кем же является господин Галстанян? Армянская церковь всегда была связана с национальными авантюрами дашнаков, и если кто-нибудь будет утверждать, что она имела связи и с террористическими армянскими организациями, мы лично не будем возражать – даже это вполне возможно! Что касается попа Баграта, он еще и имеет канадское гражданство. Мало того, его имя фигурирует в крупных финансовых махинациях. Довольно характерная деталь для армянских деятелей – националистов. Не так ли? Они, как всегда, находятся по уши в грязи…

Но пока местная армянская «свободная» пресса об этом молчит. Все думают об одном: сумеет ли армянский поп свергнуть нынешнего армянского премьера, который проводит более-менее реалистическую политику?

Безусловно, еще рано делать окончательные прогнозы. Но у армянских реваншистов в распоряжении было ровно два выходных дня: все ожидали, что площади и улицы Еревана будут переполнены недовольной или же любознательной массой. Но этого не случилось. И в парламенте сторонникам армянского попа ничего хорошего не светит, они там имеют всего тридцать пять мандатов, а чтобы начался процесс «импичмента» требуются больше пятидесяти!

Считается, что подавляющее большинство армянского общества до сих пор поддерживает нынешнего премьера, который не только не намерен начинать новую войну, но и заметно улучшил социально-экономическое положение в стране: в годы его правления экономика страны выросла в несколько раз и по темпам развития в настоящее время занимает передовые позиции в СНГ.

Конечно, в этом сказывается и такой факт, что до последнего времени армянская экономика находилась на довольно низких уровнях, именно поэтому темпы роста не должны удивлять нас.

Безусловно, сказываются и санкции против соседней России – многие российские экономические операции осуществляются через Армению…

Что же касается источников нынешних политических недовольств, без сомнения, за ними стоит реваншистская оппозиция. Не случайно, среди реальных «претендентов» на пост премьера называется имя бывшего президента Роберта Кочаряна. Но захочет ли этого армянское общество?

Понятно, для продолжения прежней враждебной политики в отношении Азербайджана и Турции необходимо, чтобы к власти вернулись представители криминального карабахского клана. Но еще раз спросим: а захочет ли того армянское общество? Несмотря на сложность прогнозов, думается, что все же ответ пока один: вряд ли…