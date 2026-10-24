Во Франции учредили первую в мире литературную премию для книг, написанных человеком при помощи технологий искусственного интеллекта. Она названа в честь математика и мыслителя Блеза Паскаля – создателя первых механических счётных машин и автора книги «Мысли», ставшей классикой французской литературы.

В манифесте, опубликованном создателями премии, говорится о критериях, которыми будет руководствоваться жюри. Книга-призёр должна быть создана при помощи методов, которые не использовались ранее. Кроме того, она должна быть не просто техническим экспериментом, но приносить читателю новое знание или новый взгляд на те или иные вопросы. «Работа должна быть полезной и повышать осведомлённость или способствовать оригинальному решению одной из экологических, социальных или этических проблем, угрожающих человечеству», – сказано в манифесте.

На конкурс принимаются рукописи, которые ещё не были опубликованы коммерческими издательствами ни в бумажном, ни в электронном виде. Допускается самостоятельная публикация произведения его автором, например, в соцсетях или на литературных страничках в интернете. Жюри состоит из пяти «профессиональных читателей» – издателей, литературных критиков, философов, журналистов, знакомых с инструментами ИИ.

Заявки принимаются до конца ноября 2026 года, а церемония награждения произойдёт в начале декабря. Награда победителю – публикация книги.

В дальнейшем премию планируется вручать ежегодно. (svoboda.org)