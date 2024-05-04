Из европейских библиотек изъяли тысячи книг XIX века с мышьяком. Об этом сообщает телеканал Europe 1.

Сообщается, что в 1840-х годах в моду вошли зеленые обложки, для создания которых применялся краситель с мышьяком. Сейчас в Германии и французском Страсбурге изымают с полок все книги с такими обложками. При этом библиотекари сталкиваются со сложностями из-за того, что некоторые из этих книг были заново переплетены, из-за чего приходится раскрывать каждую книгу, чтобы проверить, есть ли на ней опасная обложка.