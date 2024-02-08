Писательница Марианна Уильямсон заявила, что приостанавливает свою кампанию в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США. «Пришло время приостановить мою президентскую кампанию», — заявила она в четверг, 8 февраля, в видеоролике, опубликованном на ее странице в соцсети Х, добавив, что по-прежнему видит «красоту» в своей работе и действиях своей команды.

Уильямсон уже пыталась включиться в президентские выборы от демократов в 2020 году, но выбыла из борьбы еще до того, как за нее был отдан хотя бы один голос. Спустя 4 года за нее было отдано чуть более двух процентов голосов на первых демократических праймериз в Южной Каролине в прошлом месяце, в то время как действующий глава Белого дома Джо Байден набрал на них около 96 процентов, даже не будучи включенным в избирательный бюллетень из-за разногласий с местными властями.

71-летняя писательница известна в роли духовного гуру. Свою дебютную книгу «Возвращение к любви» выпустила в 1992 году. Всего опубликовала 11 книг, четыре из которых стали бестселлерами по версии газеты The New York Times. Главными темами ее предвыборной кампании были всеобщее медицинское страхование и отпуск по уходу за ребенком.

Выдвигая свою кандидатуру на праймериз против действующего главы государства, Уильямсон заявила: «Мы обязаны президенту Байдену за победу над президентом Трампом в 2020 году». Однако, по ее мнению, 81-летний американский лидер не способен справиться со всем, что республиканцы «собираются вывалить на нас в 2024 году». (DW)