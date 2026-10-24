Саудовская Аравия решила в этом году не проводить у себя «Интервидение» — российский аналог «Евровидения», который восходит к советскому конкурсу песни времен Леонида Брежнева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. По словам собеседника, проведение конкурса может быть перенесено на 2027 год, так как «в силу комплекса обстоятельств» в этом году в Саудовской Аравии его организация невозможна. В начале августа источник агентства в Эр-Рияде сообщал, что «Интервидение» в текущем году — под вопросом, так как неизвестны ни сроки его проведения, ни состав участников, ни программа.

В 2022 году организаторы «Евровидения» закрыли России доступ к участию в конкурсе из-за полномасштабного вторжения в Украину. Оргкомитет обосновывал это возможным «ухудшением репутации». После этого глава Минкульта РФ Ольга Любимова выдвинула идею возродить советский песенный конкурс «Интервидение», который проводился в 1970-х — начале 1980-х в польском Сопоте. В фестивале участвовали республики СССР и страны социалистического лагеря. В феврале 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения», на что было выделено 750 млн рублей. В первом фестивале в сентябре 2025-го Россию представлял Shaman.

Сообщалось, что участие в «Интервидении», которое прошло в Москве, приняли 22 страны, включая все государства БРИКС. Победителем тогда объявили исполнителя из Вьетнама Дыка Фука — известного на родине певца, который за 10 лет до этого победил в местной франшизе шоу «Голос». Второе место заняла группа из Кыргызстана Nomad, а бронзу взяла представительница Катара Дана Аль-Мир.

В финале конкурса в 2025 году было объявлено, что следующим местом проведения станет Саудовская Аравия. Однако после этого в Эр-Рияде заявили, что РФ пока «четко не передала эстафету» по проведению мероприятия. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в мае выражал надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». (themoscowtimes.com)