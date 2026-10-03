Саудовская Аравия готовит новое крупное наступление против хуситов в Йемене. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональных и западных источников, операция может начаться уже в ближайшие недели. На земле ее должны вести подконтрольные Эр-Рияду йеменские силы, поддержку с воздуха обеспечит саудовская авиация.

Главная цель операции — вернуть контроль над районом Баб-эль-Мандебского пролива, который хуситы захватили в ходе стремительного наступления в сентябре. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из важнейших мировых морских путей между Европой и Азией. Его значение стало еще выше после фактического закрытия Ормузского пролива в ходе войны с Ираном.

По данным Reuters, Эр-Рияд рассматривает два варианта операции. Первый предусматривает относительно ограниченное наступление вдоль побережья и в районе Баб-эль-Мандеба. Второй предполагает одновременно открыть несколько фронтов и атаковать хуситов также в провинциях Эль-Бейда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф. В зависимости от выбранного сценария в операции могут принять участие более 100 тысяч йеменских военнослужащих.

Точной даты начала наступления пока нет. Источники Reuters называли разные сроки — от одной недели до периода после промежуточных выборов в США в начале ноября. Саудовское и йеменское правительства, хуситы и американские военные официально эти планы пока не комментировали.

В сентябре хуситы быстро продвинулись вдоль побережья Красного моря, заняли позиции у Баб-эль-Мандеба и вышли на острова в районе входа в пролив. Агентство Reuters ранее сообщало, что силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, во многих местах отступили практически без сопротивления, попросту говоря, бежали, оставив противнику американское и саудовское оружие. По данным одного из западных дипломатов, хуситы сумели незаметно сосредоточить для наступления около 100 тысяч бойцов.

После этих потерь Эр-Рияд пришел к выводу, что возобновлять мирные переговоры с хуситами, пока они контролируют район Баб-эль-Мандеба, невозможно. Саудовская сторона считает, что контроль над проливом дает движению слишком сильный инструмент давления не только на королевство, но и на международное судоходство.

США уже оказывают Саудовской Аравии помощь, но пока не собираются непосредственно участвовать в боевых действиях. Вашингтон предоставляет разведывательную информацию, военных советников и сведения для выбора целей саудовской авиации. Президент Дональд Трамп ранее отказался удовлетворить просьбу наследного принца Мухаммеда бин Салмана о прямом американском военном участии, включая удары авиации США.

К подготовке подключены и новые военные партнеры Эр-Рияда — Пакистан и Турция. В августе три страны заключили Мекканское соглашение о совместной обороне. По данным Reuters, в сентябре Пакистан отправил в Аден четыре военно-транспортных самолета с системами ПВО, легкой артиллерией, беспилотниками и средствами борьбы с дронами. Пакистанские советники находятся вместе с саудовскими военными и помогают готовить йеменские формирования. Турецкие беспилотники, ранее закупленные Саудовской Аравией, уже используются над Йеменом.

При этом Исламабад подчеркивает, что решения направлять пакистанских солдат непосредственно в Йемен для участия в боях не принималось. От 30 до 40 тысяч пакистанских военнослужащих находятся в самой Саудовской Аравии, где помогают охранять границу и противодействовать ракетным и беспилотным атакам.

Франция также объявила о направлении средств ПВО и военнослужащих в Саудовскую Аравию для защиты портового города Янбу на Красном море. Поддержка европейских и региональных союзников пока носит в основном оборонительный характер.

Одновременно сохраняется дипломатический канал. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил 2 октября, что Иран предложил попытаться начать политический диалог с хуситами. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан намерены обсудить эту инициативу на экстренном заседании в Эр-Рияде на следующей неделе. Дар подчеркнул, что формального письменного предложения пока нет и речь идет лишь об идее, которая может рассматриваться как альтернатива военной операции.

Главной проблемой для саудовского плана остается состояние самих йеменских сил. Антихуситский лагерь — это «сборная солянка» из множества формирований, ранее вооруженных и обученных Саудовской Аравией и ОАЭ. Некоторые из них еще прошлой зимой воевали друг с другом. Эксперты, опрошенные Reuters, отмечают, что далеко не все эти подразделения организованы и подготовлены к длительному наступлению против хуситов.

Саудовская Аравия вступила в войну в Йемене в 2015 году во главе арабской коалиции, поддерживавшей международно признанное правительство страны. Заключенное в 2022 году перемирие в основном сохранялось до весны 2026 года, когда хуситы возобновили ракетные и беспилотные атаки на саудовские объекты и судоходство на фоне войны с Ираном.

У Израиля старые счеты с хуситами, а переход контроля над проливом у входа в Красное море и возможное создание там иранской базы живейшим образом задевает интересы еврейского государства. Блокада пролива в Красном море 50 лет назад стала причиной начала Шестидневной войны. Однако на этот раз затронуты интересы арабских соседей Йемена, и Израиль занял выжидательную позицию, помогая Эр-Рияду лишь разведывательной информацией.

Возможность израильского участия обсуждалась в последние недели. Как мы сообщали 30 сентября со ссылкой на The Guardian, Вашингтон рассматривал вариант подключения израильской разведки и израильских частных охранных компаний к действиям против хуситов. Тогда же сообщалось, что Биньямин Нетаньяху на встрече в Абу-Даби якобы предлагал Саудовской Аравии помощь в борьбе с хуситами. Эр-Рияд отрицал участие своих представителей в таких переговорах. (israelinfo.co.il)