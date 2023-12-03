Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил данные об активности беспилотников и, предположительно, взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива, отделяющего Аравийский полуостров от африканского побережья.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

«В UKMTO поступили сообщения об активности беспилотных летательных аппаратов, в том числе о взрыве, который, предположительно, произошел в районе Баб-эль-Мандебского пролива на йеменской стороне», — отмечается в тексте.

UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в регионе.