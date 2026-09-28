«Конечно, Колчин поступал неправильно как профессионал, но он был прав как порядочный человек. А это качество Нефедов ценил в людях гораздо больше». Чингиз Абдуллаев

«Запомните: скважина – это самая капризная женщина в мире. К ней нужно подходить в белых перчатках, аккуратно». Азад Мирзаджанзаде

Просто о сложном

В начале семидесятых годов прошлого столетия на советские телеэкраны вышел фильм «День прошёл». Совместными усилиями азербайджанского режиссёра Арифа Бабаева и азербайджанского писателя Анара был создан шедевр на все времена. Фильм со всей откровенностью рассказывает о трагедии нашего старого доброго Баку и судьбе молодого архитектора, остро переживающего эту трагедию. Помимо этого в фильме психологически точно изложен формат отношений между мужчиной и женщиной. Этот шедевр кинематографа можно смело назвать школой нравственности. И нам очень приятно, что фильм был создан именно азербайджанским режиссёром.

Азербайджанский нефтяник Азад Мирзаджанзаде, равно как и режиссёр Ариф Бабаев, покинул наш бренный мир, так и не создав семьи. На то были как объективные, так и субъективные причины. И не только Азад Халилович «виноват» в том, что всё произошло именно так, а не по-другому. Насколько нам известно, Ариф Бабаев всю жизнь любил одну женщину, но так и не женился на ней. Есть такое понятие как национальные традиции; их нельзя нарушать даже ради исторической справедливости. Хотя исключения конечно возможны. Параллель между судьбами нефтяника и режиссёра не случайна. Две выдающиеся личности ушли в мир иной, не оставив на земле биологических «следов». На наш взгляд некоторые национальные традиции, показанные в фильме «День прошёл» нуждаются в серьёзной корректировке.

Как-то в частной беседе одна из местных политических «амазонок» заметила: «Азад Мирзаджанзаде ушёл из этого мира без сожаления». Нам трудно дать оценку этому умозаключению, но мы всё-таки постараемся сделать это. На наш взгляд именно отсутствие семьи, близких по духу людей заставляло всемирно известного учёного искать спасение в бегстве от одиночества, которое преследовало его практически всю жизнь. Возможно, поэтому свои последние годы он провёл в больнице. Хотя может быть существуют другие причины, о которых мы просто не знаем. К тому же не стоит сбрасывать со счётов особенности его характера и постоянное изматывающее душу чувство, что его просто не понимают даже, казалось бы, самые близкие люди. Фраза «Я смог сказать?», которую он так часто повторял, говорит о наличие некоего психологического комплекса. «Учёные его просто не понимали», – рассказывал один из его учеников. В этом и заключается парадоксальный феномен Азада Мирзаджанзаде.

«Азад Халилович не был самодостаточным человеком, в том смысле, что ему постоянно нужно было с кем-то общаться», – утверждал один известный нефтяник. Неумение переносить одиночество присуще многим историческим личностям. К примеру, Сталин засиживался допоздна со своими соратниками, чтобы оттянуть тот час, когда он останется наедине с самим собой. Кому-то могут показаться странными наши попытки сравнительного анализа этих двух необычных людей. Но нам так не кажется. И вот почему. В одном из научно-исследовательских институтах Азада Мирзаджанзаде так прямо и называли: «Сталин».

Мой серебряный шар

Мы попросили заслуженного педагога Азербайджана Галиму Мехтиеву поделиться своими воспоминаниями об Азаде Мирзаджанзаде. Предлагаем вниманию читателей некоторые фрагменты нашей беседы с директором школы, которую можно смело назвать семейным очагом нашего Учителя.

– Наше знакомство произошло в 1988 году, когда я работала в первой школе Азада Халиловича. Про первое впечатление могу сказать следующее: строгий внимательный взгляд, умение располагать к себе собеседника, простота в общении и одежде. Хотелось бы отметить его чрезмерную требовательность к своим ученикам, коллегам и людям вообще. Скорее всего, для этого у него были свои, возможно, своеобразные основания.

Азад муаллим обладал талантом находить общий язык с абсолютно разными по духу людьми. Возможно, этим и объясняется особый общественно-политический статус академика. Его отношения с политическим руководством никогда не были однозначными. Любил общаться с представителями творческой интеллигенции. Например, у него были хорошие отношения с композиторами Фархадом Бадалбейли, Арифом Меликовым, актрисой Лейлой Шихлинской.

Его отношение к технико-гуманитарному лицею № 147 можно сравнить с отношением родителя к своему ребёнку. Здание для будущей школы было выбрано не случайно – этот дом когда-то принадлежал меценату Зейналабдину Тагиеву. Была проведена предварительная проверка прочности здания. Чтобы как-то поддержать школу материально, Азад Халилович использовал свои личные связи. По его просьбе НГДУ «Гум Адасы», CONOCO PHILIPS принимали самое непосредственное участие в этом добром и нужном деле. Кроме этого, академик оказывал помощь школе из личных средств. Здесь было бы уместно вспомнить, что опубликованная в 1903 году книга о Зейналабдине Тагиеве была переиздана благодаря Азаду Мирзаджанзаде.

Если сравнивать первую и вторую школы академика, то романтики было больше именно в первой школе. Это достаточно хорошо видно на архивных фотографиях. Что касается академической успеваемости и числа студентов, то здесь ситуация была лучше во второй школе. К тому же следует упомянуть проведение культурных мероприятий, приглашение в школу известных людей с целью расширения кругозора учеников, а также проведение дней самоуправления.

Азад Мирзаджанзаде был очень сложным, интересным и противоречивым человеком. Про таких людей обычно говорят так: «Это человек со своим мнением». При всём этом ему удавалось сохранять неподдельную скромность и простоту. Что касается его личной жизни, то, насколько я знаю, здесь свою роль сыграла профессия его избранницы. Каждый сам выбирает свою жизнь.

Говорит наш Учитель

«Я получал удовольствие, когда подаренные мною идеи доводились моими учениками до логического конца и получали признание у научной общественности, и с большим экономическим эффектом реализовывались. Я горжусь своими многочисленными учениками во всех странах СНГ, а также в зарубежных странах (Сирия, Иордания, Египет, Ирак, Вьетнам, ФРГ, Болгария и др.). Шарль Гуно говорил: «То, что даём другим, обогащает нас гораздо больше, чем то, что мы даём себе».

Однажды в советские годы мне поручили отобрать способных детей для учёбы за границей. Проучившись, они вернулись на Родину и сейчас прекрасно работают, принося пользу своей стране. То есть я хочу сказать, что наряду с детьми влиятельных людей и бизнесменов, надо дать возможность умным и одарённым молодым людям со средним достатком пробиться сквозь огромный слой серости и бездарности. Это нужно делать во имя своей Родины и во благо ей! Надо поднимать образовательный уровень детей со школы».

(Газета «Зеркало», январь, 2004 год.)

Баку, сентябрь, 2026 год,

Ученики Азада Мирзаджанзаде.