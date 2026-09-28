Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) Цзинь Цзяи обсудили поддержку продвижения зеленой энергетики.

Об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, встреча состоялась на полях 11-го Ежегодного заседания AIIB в Дохе.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с AIIB, как соучредитель банка: «Мы провели обмен мнениями о поддержке AIIB в развитии инфраструктуры в странах-членах, устойчивом развитии и переходе к зеленой экономике».

По словам М.Джаббарова, стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в проектах по поддержке экономического роста и совершенствованию инфраструктуры в Азиатском регионе.