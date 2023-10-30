Азербайджан и Великобритания обсудили пути развития сотрудничества в области «зеленой энергетики».

Об этом в социальной сети «X» написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов отметил, что обсудил с министром экспорта Великобритании Малкольмом Оффордом работу Совместной межправительственной комиссии, а также реализацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

По словам министра, среди основных тем обсуждения было также развитие двустороннего сотрудничества в области «зеленой энергетики».