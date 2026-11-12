Украинские военные заявили, что смогли сбить с курса российские ракеты «Орешник» с помощью системы радиоэлектронной борьбы Lima Quant. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на разработчиков системы и военнослужащих подразделения «Ночной дозор». По словам командира подразделения с позывным Алхимик, 24 мая Россия выпустила две ракеты «Орешник» по Киевской области. Украинские военные заранее получили предупреждение о готовящемся ударе от американской разведки и применили Lima Quant. В результате первая ракета попала в гаражи в нескольких километрах от военных объектов, а вторая развалилась в воздухе, утверждает Алхимик.

По данным украинской компании-разработчика Cascade Systems, за первые три месяца 2026 года с ее помощью удалось увести от целей более 30 крылатых ракет и 10 тысяч беспилотников. Как утверждает Алхимик, из 62 российских ракет «Кинжал» 33 разрушились в воздухе из-за Lima Quant. NYT пишет, что не смогла проверить эти цифры.

Последнюю версию системы развернули вокруг Киева в августе 2025 года. Lima Quant подменяет сигналы спутниковой навигации и заставляет ракеты и беспилотники считать, что они находятся в Лиме — столице Перу, расположенной в 12 тысячах км от столицы. С тех пор жители города регулярно сталкиваются со сбоями GPS: телефоны, автомобильные навигаторы и умные часы показывают, что их владельцы находятся в Перу. В результате возникают проблемы у таксистов и курьеров, а водителям приходится пользоваться бумажными картами. Украинские военные считают эти неудобства приемлемой платой за защиту от российских ударов.

Попадание ракеты «Орешник» в гаражи в Белой Церкви 24 мая вызвало вопросы о ее точности. Украинское издание Defence Express допустило, что она летела к Киеву, но промахнулась на 80 км. Президент России Владимир Путин 4 июня заявил, что гаражи были выбраны в качестве цели намеренно и военные испытывали ракету.

В июне Dallas Analytics писала, что у «Орешника» могут быть серьезные проблемы с точностью из-за советского гироскопа ГУ-503. Оборудование для его настройки и проверки было разработано еще в 1970-х годах и частично вышло из строя. По оценке расследователей, отклонение ракеты от траектории на полградуса может привести к промаху на десятки километров.