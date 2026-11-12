Представители США на переговорах о мирном урегулировании в Украине стали активно продвигать идею об участии в них Европы. Европейцы давно настаивают на том, что должны участвовать в обсуждении вопросов о прекращении войны и будущей системы безопасности на континенте. Однако заканчивается уже пятый год конфликта, а они так и не решили, кто и в каком статусе может их представлять.

Эта тема доминировала в четверг в Дублине, где более 50 лидеров европейских стран собрались на саммит Европейского политического сообщества. В нем также участвует Владимир Зеленский, который вместе со спецпосланниками Дональда Трампа настаивает, чтобы Европа выделила своего представителя для участия в переговорах. Но в Дублине лидеры не приблизились к принятию решения по этому вопросу, пишет Bloomberg.

Большинство из них уклонилось от ответа на него, ограничившись заявлениями о необходимости такое решение принять. Другие поддержали главу дипломатии ЕС Каю Каллас (в Москве вряд ли захотят иметь с ней дело, учитывая ее крайне жесткую позицию по отношению к России) или председателя Европейского совета Антониу Кошту, который, согласно дипломатическому протоколу, является высшим должностным лицом ЕС. Третьи высказали мнение, что, возможно, это должны быть несколько человек.

Спецпосланники Вашингтона Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф в четверг отправились в Москву после прошедших накануне двухдневных переговоров с участием делегаций Украины и России в Абу-Даби. Перед отъездом Кушнер сказал Politico, что одной из важных целей его встречи с Владимиром Путиным будет убедить того разрешить европейцам присоединиться к следующему раунду переговоров: «Я надеюсь, что в Москве нам со Стивом удастся добиться успеха и президент Путин даст на это добро. Думаю, если он согласится, мы сможем добиться гораздо большего прогресса».