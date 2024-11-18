Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе не смогли договориться по вопросу приостановки политического диалога с Израилем из-за действий израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Reuters.

«Мы знаем, что в Газе происходят трагические события, есть огромные жертвы среди гражданского населения. (…) И я могу сказать, что не было достигнуто согласия по поводу идеи приостановления переговоров с Израилем», — высказался он.